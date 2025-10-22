Hauptnavigation

Die drei Königskinder

Lotte, Fritz und Theo sind Königskinder, doch sie wissen es nicht. Sie wurden einst – im regelmäßigen Abstand von zwei Jahren – von ihren liebevollen Pflegeeltern aus einem Fluss gerettet. Die Kinder verleben eine glückliche Kindheit in der bodenständigen Gärtnersfamilie. Doch Lotte, die Jüngste, lässt eine Frage keine Ruhe: Weshalb haben ihre Eltern sie wohl ausgesetzt? Aus Not - oder weil sie unerwünscht waren?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar bis:
bis 08.03.2026
Dass ihre eigene Großmutter dahintersteckt und die beiden Jungs ihre leiblichen Brüder sind, ahnt sie nicht.

Ein Kräuterweib erzählt Lotte, dass nur der Vogel der Wahrheit ihre Frage beantworten könne. Dafür müsse sie es allerdings mit dem Zauberberg aufnehmen. Die beiden großen Brüder versuchen, für Lotte den Zauberberg zu bezwingen, doch sie werden versteinert.

Wird es Lotte gelingen, ihre Brüder zu erlösen und der Wahrheit auf die Spur zu kommen?

Besetzung

  • Lotte - Hedda Erlebach
  • Theo - Maximilian Ehrenreich
  • Fritz - Caspar Krzysch
  • Eliza - Adele Neuhauser
  • Corbinian - Rüdiger Vogler
  • Emmi - Sonsee Neu
  • Hans - Adam Bousdoukos

Stab

  • Buch: Barbara Mierach, Silja Clemens
  • Regie: Frank Stoye

