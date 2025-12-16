Film
Der treue Johannes
Kurz vor seinem Tod übergibt der alte König seinem treuen Diener Johannes die Krone. Der Prinz soll sie bekommen, sobald er zum Mann herangereift ist. Die Krone aber besitzt magische Kräfte.
- Produktionsland und -jahr:
- BRD , Tschechoslowakei , Österreich , Italien 1987
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 23.12.2025
Als der Prinz sich aufmacht, um die Goldene Jungfrau zu befreien, gelingt es Johannes dank der Krone, alle Gefahren abzuwehren. Doch so hilfreich die Kräfte der Krone demjenigen sind, der ihr Geheimnis kennt, wehe dem, der ihr Geheimnis verrät.