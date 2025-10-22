Film
Der starke Hans
Seit Kindertagen verbindet den starken Hans eine tiefe Freundschaft mit Prinzessin Sarah. Schon damals machten sie Bekanntschaft mit den dunklen Kräften im verbotenen Zauberwald. In dem Zauberwald herrscht die Hüterin der Luftgeister. Diese setzt alles daran, dass ihr Wald ruhig bleibt, unberührt von Menschen. Als Sarah und Hans längst erwachsen sind, macht sich die mutige Prinzessin auf in den gefürchteten Wald.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 08.03.2026
Auf eigene Faust will Sarah herausfinden, warum die für ihr Dorf lebenswichtige Quelle versiegt ist. Von dem gefährlichen Vorhaben erfährt auch der starke Hans, der hinaus in die Welt ziehen will. Er unterbricht seine Wanderschaft und begibt sich auf Sarahs Fährte.
Derweil wittert Herzog Egbert seine Chance: Schon lange möchte er Prinzessin Sarah zur Frau nehmen – und hat zu diesem Zweck einen finsteren Pakt mit der Hüterin der Luftgeister geschlossen.
Besetzung:
- Hans - Lucas Reiber
- Sarah - Bianca Nawrath
- Hüterin der Luftgeister - Jeanette Hain
- Egbert - Simon Alexander Jensen
- Dreher - Jonas Minthe
- Klipperer - Stephan A. Tölle
Stab:
- Regie: Matthias Steurer
- Drehbuch: Su Turhan