Film
Der liebe Augustin - Sagen aus Österreich
Katharina Straßer präsentiert als Erzählerin Sagen aus Österreich, in diesem Film geht es um eine der bekanntesten Sagengestalten aus dem alten Wien.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 08.03.2026
- 06:30 - 06:45 Uhr
1679 wütet die Pest in Wien und viele Menschen kommen ums Leben. Dennoch musiziert der liebe Augustin Abend für Abend im Gasthaus zum roten Dachl. Als er einmal zu viel getrunken hat, landet Augustin in einer Pestgrube. Am nächsten Morgen kann er sich aber mit seinem Dudelsack bemerkbar machen und wird gerettet.
Buch und Regie: Marco Schleicher