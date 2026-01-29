Hauptnavigation

Das Bild zeigt einen Mann in historischer Kleidung, der auf einer Bühne steht und eine Art Performance oder Ansprache hält. Er trägt ein braunes Gewand mit einem weißen Hemd und einen Hut, der mit einer roten Feder verziert ist. Der Mann hat mittellange, leicht lockige Haare und schaut fröhlich, während er mit beiden Händen gestikuliert. Im Hintergrund sind gewölbte Wände aus Ziegelstein sichtbar, die eine dunkle, aber stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Es scheint, dass die Szene in einem Innenraum spielt, möglicherweise in einem alten Gebäude oder unterirdischen Raum. Die Beleuchtung ist gedämpft und fokussiert auf die Person, wodurch ein Gefühl von Dramatik und Intensität erzeugt wird. Das Bild stammt aus einem Kontext, der die Geschichte des „lieben Augustin“ erzählt, einer Figur aus Wien im Jahr 1679, die während der Pestzeit lebt.

Film

Der liebe Augustin - Sagen aus Österreich

Katharina Straßer präsentiert als Erzählerin Sagen aus Österreich, in diesem Film geht es um eine der bekanntesten Sagengestalten aus dem alten Wien.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.03.2026
06:30 - 06:45 Uhr

Märchen
Griechengasse; Der liebe Augustin.
Wien, Griechengasse: Der liebe Augustin.
Quelle: ORF/Red Monster.

1679 wütet die Pest in Wien und viele Menschen kommen ums Leben. Dennoch musiziert der liebe Augustin Abend für Abend im Gasthaus zum roten Dachl. Als er einmal zu viel getrunken hat, landet Augustin in einer Pestgrube. Am nächsten Morgen kann er sich aber mit seinem Dudelsack bemerkbar machen und wird gerettet.

Buch und Regie: Marco Schleicher

