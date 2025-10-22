Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Märchen
  4. Der Geist im Glas
Ein Mann und eine Frau blicken sich besorgt an.

Film

Der Geist im Glas

Sophia, angehende Ärztin und Tochter eines Holzfällers, absolviert ein Praktikum in der Arztpraxis von Doktor Roth. Dort vernimmt sie ein dumpfes Rufen, das aus dem Medizinschrank kommt. Sie öffnet den Schrank und entdeckt ein Glas, in dem der Geist Mercurius sitzt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:

Mehr

Schief (Milan Peschel) und Krumm (Johann Jürgens) begleiten Prinz Augustin (Emilio Sakraya) auf dem Ball und sorgen für gute Stimmung

Märchenhaft

Dieser fleht sie an, ihn freizulassen. Vor Schreck lässt Sophia das Glas fallen - und mit großer Begeisterung kann Mercurius entkommen. Doktor Roth ist entsetzt.

Vor 20 Jahren haben er und seine Schwester, die Kräuterfrau Eda, Mercurius unter größten Schwierigkeiten eingefangen. Mercurius und sein Gebieter Veith hatten damals die Dorfbewohner aufs Grausamste gequält. Sophia will ihren Fehler wiedergutmachen. Doch kann der Geist gebannt und sein böser Herr besiegt werden?

Besetzung:

  • Mercurius - Holger Daemgen
  • Dr. Georg Roth - Ercan Durmaz
  • Sophia - Sofie Eifertinger
  • Jakob - Pablo Grant
  • Gutsherr Veith - Matthias Redlhammer
  • Kräuterfrau Edith - Neshe Demir

Stab:

  • Regie: Markus Dietrich
  • Drehbuch: Anette Schönberger

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.