Film
Der Geist im Glas
Sophia, angehende Ärztin und Tochter eines Holzfällers, absolviert ein Praktikum in der Arztpraxis von Doktor Roth. Dort vernimmt sie ein dumpfes Rufen, das aus dem Medizinschrank kommt. Sie öffnet den Schrank und entdeckt ein Glas, in dem der Geist Mercurius sitzt.
Dieser fleht sie an, ihn freizulassen. Vor Schreck lässt Sophia das Glas fallen - und mit großer Begeisterung kann Mercurius entkommen. Doktor Roth ist entsetzt.
Vor 20 Jahren haben er und seine Schwester, die Kräuterfrau Eda, Mercurius unter größten Schwierigkeiten eingefangen. Mercurius und sein Gebieter Veith hatten damals die Dorfbewohner aufs Grausamste gequält. Sophia will ihren Fehler wiedergutmachen. Doch kann der Geist gebannt und sein böser Herr besiegt werden?
Besetzung:
- Mercurius - Holger Daemgen
- Dr. Georg Roth - Ercan Durmaz
- Sophia - Sofie Eifertinger
- Jakob - Pablo Grant
- Gutsherr Veith - Matthias Redlhammer
- Kräuterfrau Edith - Neshe Demir
Stab:
- Regie: Markus Dietrich
- Drehbuch: Anette Schönberger