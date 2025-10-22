Film
Der Eisenhans
Im wilden Wald eines Königreiches haust ein geheimnisvoller Naturgeist - der Eisenhans. Weil schon viele Jäger im Wald verschwunden sind, darf niemand den Wald betreten.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2011
- Datum:
Doch als der kleine Prinz Johannes acht Jahre alt wird, erscheint am Königshof ein Schwarzer Ritter, der den Eisenhans fängt. In einen Käfig gesperrt, soll der Eisenhans sterben, doch der kleine Prinz lässt ihn frei.
Der Eisenhans entführt den Prinzen in den Wald, wo er lernt, aus eigener Kraft zu überleben. Doch seine Lehrzeit endet nicht dort. Denn als es Johannes nicht gelingt, den Goldbrunnen zu bewachen, muss er weiterziehen, sich als Küchenjunge und Gärtner bewähren und schließlich für seine geliebte Prinzessin in den Kampf gegen den Schwarzen Ritter ziehen. Erst als Retter des Königreiches fühlt Johannes sich stark genug, wieder der Prinz zu sein, als der er geboren wurde.
Die österreichischen Burgen Rapottenstein, Finstergrün und das wilde Rauris bilden den romantischen Hintergrund für das Märchen.
Darsteller
- Johannes - Laurence Rupp
- Prinzessin - Paula Schramm
- Eisenhans - Michael Mendl
- Schwarzer Ritter - André M. Hennicke
- Königin - Marion Mitterhammer
- König - Johann Adam Oest
- Johannes als Kind - Leopold Conzen
- Kinderfrau - Mareike Seidl
- Haushofmeister - Alexander Jagsch
- Koch - Karl Fischer
- zweiter König - Bernd Jeschek
Stab
- Regie - Manuel Siebenmann
- Drehbuch - Rudolf Herfurtner