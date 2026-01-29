Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Märchen
  4. Der Basilisk - Sagen aus Österreich
Das Bild zeigt einen jungen Mann mit lockigem, braunem Haar, der in einem mittelalterlichen Ambiente sitzt. Er trägt ein einfaches, helles Hemd und hat einen fokussierten Ausdruck auf seinem Gesicht. Vor ihm hält er einen goldenen Spiegel, in dem das Bild eines Huhns mit farbenfrohem Kopf zu sehen ist. Der Hintergrund ist unscharf und scheint aus grauem Stein oder Felsen zu bestehen, was auf eine alte Umgebung hindeutet. Das Licht ist gedämpft und verstärkt die geheimnisvolle Atmosphäre des Bildes.

Film

Der Basilisk - Sagen aus Österreich

Katharina Straßer präsentiert als Erzählerin Sagen aus Österreich: in diesem Film erzählt sie von einem im alten Wien sein Unwesen treibenden Ungeheuer.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.03.2026
06:45 - 06:55 Uhr

Mehr

Märchenfilme Sendetypical

Märchen

Im mittelalterlichen Wien sorgt ein furchterregendes Ungeheuer für Aufsehen, der Basilisk - er ist ein Fabelwesen, eine Mischung aus Schlange und Hahn, er schlüpft aus einem von einer Kröte ausgebrüteten Hahnenei.

Im Hausbrunnen einer Bäckersfamilie kämpft der Lehrling mit dem Ungeheuer, um es zu besiegen und seine große Liebe, die Bäckerstochter, heiraten zu dürfen.

Buch und Regie: Marco Schleicher

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.