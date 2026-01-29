Film
Der Basilisk - Sagen aus Österreich
Katharina Straßer präsentiert als Erzählerin Sagen aus Österreich: in diesem Film erzählt sie von einem im alten Wien sein Unwesen treibenden Ungeheuer.
- 08.03.2026
- 06:45 - 06:55 Uhr
Im mittelalterlichen Wien sorgt ein furchterregendes Ungeheuer für Aufsehen, der Basilisk - er ist ein Fabelwesen, eine Mischung aus Schlange und Hahn, er schlüpft aus einem von einer Kröte ausgebrüteten Hahnenei.
Im Hausbrunnen einer Bäckersfamilie kämpft der Lehrling mit dem Ungeheuer, um es zu besiegen und seine große Liebe, die Bäckerstochter, heiraten zu dürfen.
Buch und Regie: Marco Schleicher