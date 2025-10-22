Film
Das singende, klingende Bäumchen
Um die Liebe der hochmütigen Prinzessin Tausendschön zu erringen, macht sich ein Prinz auf die Suche nach dem singenden, klingenden Bäumchen und findet es bei einem bösen Zwerg.
Dieser hat eine Bedingung: Bis zum Abend muss das Bäumchen singen, was nur glückt, wenn die Königstochter ihn wirklich liebt. Da sie aber hartherzig ist, wird der Prinz in einen Bären verwandelt.
Er entführt die gefühllose Schöne in den Zaubergarten, wo sie zur Strafe für ihre stets unsinnigen und boshaften Befehle ihrer Schönheit beraubt wird. Nun endlich kann sie ihr Herz öffnen und verliebt sich sogar in den Bären. Der Zwerg allerdings sieht seine Pläne durchkreuzt und lockt die Prinzessin aus dem Zauberwald. Bald durchschaut sie das böse Spiel und scheut keine Gefahr, um zu dem Bären zurückzukehren. Dabei kann sie auf die Hilfe ihrer neuen Freunde, der Tiere, vertrauen.
Besetzung:
- Prinzessin - Jytte-Merle Böhrnsen
- Prinz - Lucas Prisor
- Waldgeist - Oli Bigalke
- König - Heinz Hoenig
- Knecht -Denis Schmidt
Stab:
- Buch: Gabriele Kreis
- Regie: Wolfgang Eißler