Lilly Schönauer: Umweg ins Glück

Die Reisejournalistin Charlotte macht sich auf die Suche nach ihren Wurzeln: Als Baby wurde sie zur Adoption freigegeben, es scheint, als lebte ihre leibliche Mutter auf einem großen Gut in der Steiermark.

Produktionsland und -jahr:
Österreich , Deutschland 2006
Datum:

Lilly Schönauer

Dort lernt Charlotte auch Andreas, den Sohn des Gutsbesitzers kennen - und lieben. Doch es stellt sich bald die Frage: Sind Andreas und Charlotte womöglich verwandt?

Besetzung:

Mit Julia Dietze (Charlotte Stein), Patrick Rapold (Andreas Ehrenfels), Peter Weck (Max Thadäus Ehrenfels), Johanna Mertinz (Gabriele Ehrenfels), Pauline Knof (Vera Thul), Michaela Rosen (Ursula Thul), Ernst Konarek (Gustl), Brigitte Antonius (Lisa), Thorsten Nindel (Stefan), Ingrid Burkhard (Säuglingsschwester) u.a.

Buch: Nicole Walter-Lingen
Regie: Heidi Kranz

