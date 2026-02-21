Film
Lilly Schönauer: Liebe gut eingefädelt
Während Juniorchefin Beatrice ums Überleben der Textilmanufaktur Brunhausen kämpft, will ihre Mutter Karla die Firma verkaufen. Der Investor kommt in Gestalt des attraktiven Thomas Berger.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 04.04.2026
- 17:30 - 19:00 Uhr
Beatrice, die keine Zeit für ein Privatleben hat, hält den vermeintlichen Urlaubsgast auf Distanz. Als sie sich ihre Gefühle für ihn endlich eingesteht, muss sie feststellen, dass Thomas Mitbesitzer eines großen Textilunternehmens ist und es auf ihre Manufaktur abgesehen hat.
Darsteller
- Beatrice Brunnhausen - Elisabeth Lanz
- Thomas Berger - Hendrik Duryn
- Karla Brunnhausen - Daniela Ziegler
- Bruno Egger - Thomas Fritsch
- Michael Fischer - Harald Posch
- Agnes - Veronika Polly
Stab
- Regie - Heidi Kranz
- Autor - Verena Kurth