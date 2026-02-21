Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Lilly Schönauer
  4. Lilly Schönauer: Liebe gut eingefädelt
Das Bild zeigt zwei Personen, die auf einem Schaukelstuhl sitzen und freundlich in die Kamera lächeln. Die Frau hat eine dunkle, schulterlange Frisur und trägt ein graues, ärmelloses Top. Der Mann hat leicht gewelltes, blondes Haar und trägt ein helles T-Shirt mit einem beigen Blazer darüber. Beide scheinen entspannt und glücklich zu sein. Im Hintergrund erstreckt sich eine malerische Landschaft mit grünen Hügeln und Wäldern, die von einer leicht bewölkten Bergkette überragt wird. Unterhalb der Hügel sind kleine Häuser und vielleicht ein Dorf zu erkennen. Das Bild vermittelt eine warme, harmonische Atmosphäre, die an einen Urlaubsort erinnert.

Film

Lilly Schönauer: Liebe gut eingefädelt

Während Juniorchefin Beatrice ums Überleben der Textilmanufaktur Brunhausen kämpft, will ihre Mutter Karla die Firma verkaufen. Der Investor kommt in Gestalt des attraktiven Thomas Berger.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.04.2026
17:30 - 19:00 Uhr

Mehr

Lilly Schoenauer Sendetypical 2400x1350 16zu9

Lilly Schönauer

Beatrice, die keine Zeit für ein Privatleben hat, hält den vermeintlichen Urlaubsgast auf Distanz. Als sie sich ihre Gefühle für ihn endlich eingesteht, muss sie feststellen, dass Thomas Mitbesitzer eines großen Textilunternehmens ist und es auf ihre Manufaktur abgesehen hat.

Darsteller

  • Beatrice Brunnhausen - Elisabeth Lanz
  • Thomas Berger - Hendrik Duryn
  • Karla Brunnhausen - Daniela Ziegler
  • Bruno Egger - Thomas Fritsch
  • Michael Fischer - Harald Posch
  • Agnes - Veronika Polly

Stab

  • Regie - Heidi Kranz
  • Autor - Verena Kurth

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.