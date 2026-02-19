Hauptnavigation

Das Bild zeigt zwei Personen, die sich gegenüberstehen und sich intensiv in die Augen blicken. Die Frau hat lange, braune Haare, die leicht wellig fallen, und trägt ein karierter, farbenfroher Oberteil mit kurzen Puffärmeln. Der Mann hat eine kurze Frisur, die braun ist, und trägt ein weißes Hemd mit blauen Streifen. Im Hintergrund ist ein ländlicher Bereich zu sehen, der von grünen Wiesen und Bäumen umgeben ist. Hinter den Protagonisten steht ein traditionelles, helles Bauernhaus, das einige Pflanzen vor den Fenstern hat. Insgesamt vermittelt die Szenerie eine romantische und harmonische Atmosphäre.

Lilly Schönauer: Liebe auf den zweiten Blick

Alles scheint gut zu laufen für Sophie: Ihr Vater Johann hat ihr den Bauernhof übergeben, und sie plant, daraus einen Biobauernhof zu machen. Freund Martin hat ihr einen Heiratsantrag gemacht.

Produktionsland und -jahr:
Österreich , Deutschland 2012
Datum:
Sendetermin
28.03.2026
17:30 - 19:00 Uhr

Valerie (Sophie Schütt) himmelt ihren Chef an, amüsiert beobachtet von ihrer Kollegin Lissi (Katharina Stemberger)

Lilly Schönauer
Das Bild zeigt eine Szene im Freien, die in einem ländlichen Umfeld spielt. Im Hintergrund ist ein traditionelles Bauernhaus aus Holz mit grünen Fensterläden und blühenden Pflanzen zu sehen. Der Vordergrund ist mit einem Tisch dekoriert, auf dem eine Blumenarrangement mit gelben Blumen und weißen Flecken zu erkennen ist. Es stehen drei Personen im Bild: 1. **Ein Mann** links, gekleidet in einem dunklen, traditionellen Anzug mit goldenen Knöpfen und einem Hemd mit Karomuster. Er hat blondes Haar und lächelt, während er die Hand der Frau berührt, die neben ihm steht. 2. **Eine Frau** in der Mitte, mit langem, braunen Haar, das zu einem Zopf geflochten ist. Sie trägt ein hellblaues Oberteil. Sie hat einen freundlichen Ausdruck und schlägt eine leichte, vertrauensvolle Körpersprache an. 3. **Ein älterer Mann** sitzt rechts am Tisch, trägt eine dunkle, westeähnliche Jacke und sieht ernst aus. Er hat graue Haare und einen Bart. Die Landschaft umsieht grün und blühend aus, was auf eine ländliche Idylle hinweist. Die Szene vermittelt eine Atmosphäre von Gemeinschaft und familiärer Verbundenheit.
Christoph von Friedl (Martin), Henriette Richter-Röhl (Sophie Brunner), Erwin Steinhauer (Johann Brunner).
Quelle: Graf Film

Nur der Kredit für den Umbau muss noch bewilligt werden. Und um sicherzugehen, dass das Geschäftsmodell auch wirklich sinnvoll ist, hat sich Altbanker Franz etwas Besonderes ausgedacht: Sein Sohn Julian, der das Bankengeschäft auf der Uni und der Wallstreet gelernt hat, soll seine Klientel nun auch in der Praxis kennenlernen, genauer gesagt, soll er für ein paar Wochen auf Sophies Hof mitarbeiten.

Dass Sophie als Teenager einmal rettungslos in ihn verliebt war, hat doch heute keine Bedeutung mehr. Oder vielleicht doch?

Darsteller

  • Sophie Brunner - Henriette Richter-Röhl
  • Julian Waldner - Andreas Kiendl
  • Johann Brunner - Erwin Steinhauer
  • Franz Waldner - Michael Mendl
  • Mia Nádas - Hilde Dalik
  • Martin - Christoph von Friedl

Stab

  • Regie - Peter Sämann
  • Autor - Andrea Brown

