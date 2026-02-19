Hauptnavigation

Lilly Schönauer: Liebe mit Familienanschluss

Erstmals seit ihrer Scheidung lässt die Innenausstatterin Johanna Gruber sich wieder auf einen Mann ein, der ihr perfekt erscheint. Doch dann tritt eine alte Liebe erneut in ihr Leben.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2011
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 16.03.2026
Und nun, wo sie nach einer Scheidung gerade mit Klaus wieder einen Mann in ihr Leben lässt, steht Walter wieder vor ihr und bringt ihre Gefühle völlig durcheinander.

Und was noch schlimmer ist: Der junge Mann, in den sich Johannas Tochter Marie verliebt hat, ist Walters Sohn Tom!

Und nun sollte Johanna doch dringend herausfinden, wer eigentlich Maries Vater ist: Ihr Exmann oder doch Walter?

Besetzung:

  • Johanna Gruber - Marion Mitterhammer
  • Walter Kern - Miroslav Nemec
  • Klaus Richter - Peter Kremer
  • Marie Gruber - Pippa Galli
  • Tom - Luk Pfaff
  • Max Gruber - Béla Baptiste
  • Nicola - Jonathan Beck
  • Regie - Karola Hattop
  • Autor - Sabine Leipert, Julia Neumann, Sabrina Maria Roessel
