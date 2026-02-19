Lilly Schönauer: Liebe mit Familienanschluss

Pippa Galli (Marie Gruber), Luk Pfaff (Tom), Marion Mitterhammer (Johanna)

Quelle: ORF/Graf Film/Hendrik Heiden.

Und nun, wo sie nach einer Scheidung gerade mit Klaus wieder einen Mann in ihr Leben lässt, steht Walter wieder vor ihr und bringt ihre Gefühle völlig durcheinander.



Und was noch schlimmer ist: Der junge Mann, in den sich Johannas Tochter Marie verliebt hat, ist Walters Sohn Tom!



Und nun sollte Johanna doch dringend herausfinden, wer eigentlich Maries Vater ist: Ihr Exmann oder doch Walter?