Laim und die Toten ohne Hosen

Und weil sie in ihrem jüngsten Blogeintrag gnadenlos über Jan Weigel herzieht, ist sie eine der ersten Verdächtigen.



Nina steht dazu, dass Jan ein übler Macho, aber eine Vaterfigur für ihre Tochter war. Den würde sie nicht ermorden. Sie hat aber einen neuen Hinweis für die Ermittler: Nina zeigt den beiden eine Mail auf ihrem Computer von einer Nutzerin mit dem Namen Pandora, die sich und Nina als "gutes Team" bezeichnet. "Du ziehst ihnen die Hosen aus, und ich hänge sie an ihren Schwänzen auf!", steht da. Nina hat die Mail vor einigen Tagen erhalten, jedoch weder darauf reagiert noch die Behörden informiert. Dafür bekommt sie zu viele Drohungen und anderes widerwärtiges Zeug.



Während Simhandl nun radikale Feministinnen recherchiert, besucht Laim die Verlagszentrale, wo er auf Sue Gossler, die Cheflektorin, trifft. Die ist schockiert über Jans gewaltsamen Tod, aber für Trauer bleibt keine Zeit. Sie muss nun über die Zukunft des Verlags nachdenken.



Kurz darauf wird eine weitere Leiche gefunden: der Fernsehproduzent Rolf Ganzinger - genauso ermordet wie Jan.



Haben sie es hier mit einer Serienmörderin zu tun, die sich auf feministische Motive beruft?