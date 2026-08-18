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Laim und die Toten ohne Hosen

Die Leiche des Münchner Verlegers Jan Weigel wird in der Gondel eines Riesenrads gefunden. Oben trägt er Anzug unten nichts. Eine Krawatte ist um seinen Hals gezurrt, er ist erstickt.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2024
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 18.08.2027
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
UT
AD

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Laim und ...

Laim und ...

Laim und Simhandl ermitteln, dass der letzte eingehende Anruf auf Jans Handy von dessen Ex-Partnerin Nina Schott kam, einer feministischen Medienjournalistin, die in ihrem wöchentlichen "SchottBlog" Sexismus anprangert und beliebter Gast in Talkshows ist.

Und weil sie in ihrem jüngsten Blogeintrag gnadenlos über Jan Weigel herzieht, ist sie eine der ersten Verdächtigen.

Nina steht dazu, dass Jan ein übler Macho, aber eine Vaterfigur für ihre Tochter war. Den würde sie nicht ermorden. Sie hat aber einen neuen Hinweis für die Ermittler: Nina zeigt den beiden eine Mail auf ihrem Computer von einer Nutzerin mit dem Namen Pandora, die sich und Nina als "gutes Team" bezeichnet. "Du ziehst ihnen die Hosen aus, und ich hänge sie an ihren Schwänzen auf!", steht da. Nina hat die Mail vor einigen Tagen erhalten, jedoch weder darauf reagiert noch die Behörden informiert. Dafür bekommt sie zu viele Drohungen und anderes widerwärtiges Zeug.

Während Simhandl nun radikale Feministinnen recherchiert, besucht Laim die Verlagszentrale, wo er auf Sue Gossler, die Cheflektorin, trifft. Die ist schockiert über Jans gewaltsamen Tod, aber für Trauer bleibt keine Zeit. Sie muss nun über die Zukunft des Verlags nachdenken.

Kurz darauf wird eine weitere Leiche gefunden: der Fernsehproduzent Rolf Ganzinger - genauso ermordet wie Jan.

Haben sie es hier mit einer Serienmörderin zu tun, die sich auf feministische Motive beruft?

Darsteller

  • Lukas Laim - Max Simonischek
  • Anton Simhandl - Gerhard Wittmann
  • Nina Schott - Ursina Lardi
  • Holly - Maximilian Krappatsch
  • Nelli Schott - Lea Reinberger
  • Sue Gossler - Katja Bürkle
  • Andreas Hermaneder - Heinz-Josef Braun
  • Rolf Ganzinger - Sebastian Feicht
  • Jan Weigel - Pascal Breuer
  • Steffi Brenner - Natascha Lifka

Stab

  • Regie - Michael Schneider
  • Autor - Christoph Darnstädt

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