Film
Laim und die Tote im Teppich
Die Leiche einer Frau wird vor einem Müllcontainer auf der Theresienwiese gefunden, eingewickelt in einen Teppich. Keine Papiere, nur ihr Kopftuch deutet auf ihre Herkunft hin.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2021
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 29.04.2026
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- AD
Das Auto, das die Polizei verlassen neben den Containern findet, führt Lukas Laim und seinen Kollegen Anton Simhandl zu Hans Heinrich "Hinni" Feuer. Die Kommissare treffen den Fechtlehrer in seinem Appartement an. Sie kommen scheinbar wie gerufen.
Feuer hat gerade die Kollegen vom Einbruchsdezernat gerufen. Als er nach Hause kam, sei die Wohnungstür aufgebrochen gewesen, und sowohl sein Perserteppich als auch sein Wagen seien gestohlen worden. Laim glaubt Feuer nicht, doch der hat ein Alibi und Zeugen aus der besten Gesellschaft. Bei ihren Recherchen begegnen Laim und Simhandl Ressentiments aller Couleur. Als "Hinni" Feuer sich plötzlich beeilt, den bisher bestrittenen Mord zu gestehen, begreift Laim, dass es einen weitreichenderen Zusammenhang in dem Mordfall geben muss.
Darsteller
- Lukas Laim - Max Simonischek
- Anton Simhandl - Gerhard Wittmann
- Hans Heinrich "Hinni" Feuer - Shenja Lacher
- Isabel Serner - Tinka Fürst
- Andreas Hermaneder - Heinz-Josef Braun
- Lutz Grindel - Helmfried von Lüttichau
- Bernd Moers - Peter Knaack
- und andere -
Stab
- Regie - Michael Schneider
- Autor - Christoph Darnstädt