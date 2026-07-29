Film
Kommissar Pascha
Zeki, der neue Kommissar, ist in erster Linie Bayer, genauer: Münchner – ein türkischer Münchner. Seine „Migra“-Abteilung im Kommissariat ist seine Familie. Denn zu Hause hat er diese nicht.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2016
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 15.02.2027
- Ton
- AD
Seine Ex-Frau Selma, beide Kinder: alle verstreut. In der „Migra“ aber halten sie zusammen. Zeki steht mit beiden Beinen in zwei Kulturen, und wenn er abends einen Absacker braucht, dann sind es ein Obstler und ein Raki gleichzeitig.
Kurz vor der Praterinsel spült die Isar eine Leiche an Land, der das arabische Wort für „Teufel“ mit Reißzwecken in die Brust gestanzt ist. Ein Fall für die „Migrantenbrigade“, findet Pius Leipold von der Münchner Kripo. Mit den Worten: „Ihr seid's doch die Spezialisten für alles Tote, was nicht hiesig ist" schiebt er den toten Türken zur weiteren Ermittlung Kommissar Pascha und seiner „Migra“ rüber.
Zu Beginn besteht die „Migra“ nur aus Pascha und Vierkant, genauer gesagt: Isabel Vierkant, einer Kriminalbeamtin, die es nicht nur ihrem Chef in allem recht machen will, sondern auch noch turkologische Erkundungen anstellt, um ihm zu imponieren. Von Zeki heiß ersehnt, entpuppt sich indes die neue Mitarbeiterin, die junge, toughe Jale Cengiz, als ebenso eifrig wie Vierkant. Ihr barfüßiger „Prügel-Einstand“ ist aber denkbar unglücklich, und dass sie auch gern im Alleingang losprescht, macht Zeki als „Kommissar Pascha“, der er nun mal ist, überhaupt nicht froh.
Ironie des Schicksals, dass am Ende auch noch der urbayerische Gemütsbolzen Pius Mitglied der „Migra“ wird, über deren Chef er anfangs noch so süffisant lästert: „Mir ist suspekt, wer mir nichts dir nichts die Sprache wechseln kann.“ Aber was muss er auch „Sultans Harem“ besuchen und so unfreiwillig Zaungast eines Mordes werden, der mit dem Fall der Isarleiche in Verbindung zu stehen scheint?
„Kommissar Pascha“ ist nicht nur ein Ermittlerkrimi aus München, es ist auch eine ungewöhnliche Familiengeschichte.
Darsteller:
- Zeki Demirbilek - Tim Seyfi
- Isabel Vierkant - Theresa Hanich
- Jale Cengiz - Almila Bagriacik
- Pius Leipold - Michael A. Grimm
- Gül Güzeloglu - Pinar Erincin
Stab:
- Buch: Sascha Bigler
- Regie: Sascha Bigler
- Kommissar Pascha - Zeki Demirbilek - Tim Seyfi
- Isabel Vierkant - Theresa Hanich
- Jale Cengiz - Almila Bagriacik
- Pius Leipold - Michael A. Grimm
- Özlem Demirbilek - Selen Savas
- Süleymann Güzeloglu - Vedat Erincin
- Gül - Pinar Erincin
- Dr. Sybille Ferner - Bettina Mittendorfer
- Stefan Tavuk - John Friedmann
- Regie - Sascha Bigler
- Drehbuch - Sascha Bigler