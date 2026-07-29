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Film

Bierleichen. Ein Paschakrimi

Im Wittelsbacher Brunnen in München wird die Leiche eines türkischen Filmstudenten gefunden. Offenbar ist Ömer Özkan ertrunken, dies jedoch nicht im Brunnenwasser, sondern im Bier.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2017
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 15.02.2027
Ton
AD

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Zeki (Tim Seyfi) hält sich verärgert die Finger an die Stirn. Im Hintergrund Jale (Almila Bagriacik), Isabel Vierkant (Theresa Hanich) und Pius Leipold (Michael A. Grimm).

Kommissar Pascha

Während Pius Leipold sich mit großem Elan ins Biermilieu begibt, ist Zekis Ermittlungseifer sehr gedämpft. Es ist Ramadan, Zeki Demirbilek steckt mittendrin, und München brütet in der Sommerhitze. Nicht gerade die besten Bedingungen für eine Ermittlung bei „Minga Bräu“.

Doch Verlass ist wie immer auf Isabel Vierkant, und Jale Cengiz schlüpft sogar in ein Dirndl, um beim Bierfestival zusammen mit Pius Leipold zu ermitteln. Während Leipold sich dort frei nach dem Motto "Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt" trinkenderweise unter die Gäste mischt, sticht Jale die eigenwillige Sekretärin des verreisten Geschäftsführers, Karin Zeil, ins Auge. Sie hat offenbar ein Verhältnis mit Florian Dietl, dem Sohn des Braumeisters Hannes Dietl, den gleichzeitig auch die Bierkönigin Manuela Weigl umwirbt.

Manuela Weigl wiederum kannte auch den ermordeten Studenten Ömer, der im Auftrag des kauflustigen Unternehmers Bayrak heimlich in der „Minga Bräu“ gefilmt hat. Doch zur Befragung von Manuela Weigl kommt es nicht mehr.

Frühmorgens wacht Leipold mit einem Mordskater neben der von einem Toilettenhäuschen erschlagenen Bierkönigin auf. Die zweite Leiche in diesem Fall, der Kommissar Pascha auch privat ins Schleudern bringt. Denn nicht nur sein Sohn Aydin taucht auf, auch seine Exfrau Selma scheint in München zu sein. Oder ist das nur eine vom Ramadan-Stress verursachte Einbildung?

Darsteller:

  • Zeki Demirbilek - Tim Seyfi
  • Isabel Vierkant - Theresa Hanich
  • Jale Cengiz - Almila Bagriacik
  • Pius Leipold - Michael A. Grimm
  • Karin Zeil - Barbara de Koy
  • Hannes Dietl - Wolfgang Fierek
  • Selma Demirbilek - Ilknur Boyraz
  • Özlem Demirbilek - Selen Savas
  • Aydin Demirbilek - Doga Fürer

Stab:

  • Buch: Sascha Bigler
  • Regie: Matthias Steurer
  • Kommissar Pascha - Zeki Demirkilek - Tim Seyfi
  • Isabel Vierkant - Theresa Hanich
  • Jale Cengiz - Almila Bagriacik
  • Pius Leipold - Michael A. Grimm
  • Karin Zeil - Barbara de Koy
  • Hannes Dietl - Wolfgang Fierek
  • Florian Dietl - Nepo Fitz
  • Selma Demirbilek - Ilknur Boyraz
  • Özlem Demirbilek - Selen Savas
  • Aydin Demirbilek - Doga Gürer
  • Dr. Sybille Ferner - Bettina Mittendorfer
  • Regie - Matthias Steurer
  • Drehbuch - Sascha Bigler

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