Film
Kommissar Dupin - Bretonisches Gold
Es ist was faul in den berühmten Salinen der Guérande: Die Journalistin Lilou kontaktiert ihren alten Freund Dupin und bittet ihn eindringlich um ein Treffen. Doch dann kommt sie nicht.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2015
- Datum:
- Sendetermin
- 25.06.2026
- 22:25 - 23:55 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- AD
Stattdessen wird am vereinbarten Treffpunkt in einer großen Saline auf Dupin geschossen. Mit knapper Not entgeht der Kommissar dem unbekannten Schützen. Lilou aber bleibt spurlos verschwunden. Obwohl er verletzt ist, nimmt Dupin auf eigene Faust die Ermittlungen auf.
Wobei er ebenso tatkräftig wie unrechtmäßig von seinen Inspektoren Kadeg und Riwal unterstützt wird. Sie finden heraus, dass Lilou an einer brisanten Enthüllungsgeschichte über die schmutzigen Methoden der mächtigen Salzindustrie arbeitete. Aber bei Ségolène Laurent, der unterkühlten Chefin eines internationalen Salzkonzerns, beißt Dupin auf Granit.
Und was haben die Brüder Paul und Maxime Daeron zu verbergen, in deren traditionsreichen Salzgärten Lilou ihn treffen wollte? Sie geben sich unwissend und unschuldig und wecken gerade deshalb das Misstrauen des Kommissars. Als Lilou schließlich tot aufgefunden wird, ist Dupin fassungslos - und forscht umso verbissener weiter, was die ortsansässige Commissaire Rose nicht gern sieht. Doch Dupin lässt sich nicht aufhalten. Durch Lilous Tod ist die Sache für ihn mehr als nur ein Fall - diesmal ist es persönlich.
Darsteller
- Georges Dupin - Pasquale Aleardi
- Kadeg - Jan Georg Schütte
- Riwal - Ludwig Blochberger
- Nolwenn - Annika Blendl
- Commissaire Rose - Annika Kuhl
- Maxime Daeron - Marc Hosemann
- Paul Daeron - David Bennent
- Céline Cordier - Katrin Bühring
- Cathérine Daeron - Chiara Schoras
Stab
- Regie - Thomas Roth
- Drehbuch - Gernot Gricksch