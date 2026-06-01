Film
Kommissar Dupin - Bretonischer Stolz
Der ehemalige Schauspielstar Sophie Bandol entdeckt des Nachts eine Leiche. Aufgeschreckt ruft sie die Polizei, doch als diese eintrifft, ist die Leiche verschwunden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 04.06.2026
- 21:40 - 23:10 Uhr
- Ton
- AD
Hat sie sich das Gesehene nur eingebildet? Handelt es sich um Auswüchse der Fantasie einer etwas kapriziösen Diva, wie Inspektor Kadeg vermutet? Kommissar Dupin sieht das anders. Dass es erst einmal keine Leiche gibt, heißt nicht, dass kein Verbrechen stattgefunden hat.
Dupin vergräbt sich in die Ermittlungen und kommt auf die Spur eines vermissten schottischen Geschäftsmanns. Kurz darauf wird ein weiterer Toter gefunden. Ebenfalls ein Schotte. Augenscheinlich hängen die beiden Todesfälle zusammen. Beide Männer waren kürzlich aus Schottland in die Bretagne gereist - um sich dort gegenseitig zu erschlagen? Das ergibt keinen Sinn.
Dupins Recherche führt ihn zu dem Austernzüchter Baptiste Kolenc und dem Geschäftsmann Matthieu Tordeux. Beide Männer haben etwas zu verbergen, doch die Wurzel des Verbrechens scheint noch weiter zurückzuliegen. Akribisch, wie es seine Art ist, versucht Dupin, das Geheimnis zu entschlüsseln - doch diese Zeit will ihm sein ungeduldiger Vorgesetzter Locmariaquer nicht geben und bringt Dupin in ernste Schwierigkeiten.
Besetzung
- Georges Dupin - Pasquale Aleardi
- Kadeg - Jan Georg Schütte
- Riwal - Ludwig Blochberger
- Nolwenn - Annika Blendl
- Locmariaquer - Udo Samel
- Sophie Bandol - Angela Winkler
- Baptiste Kolenc - Joachim Bißmeier
- Louann Kolenc - Jennifer Ulrich
Stab
- Regie - Thomas Roth
- Drehbuch - Clemens Murath