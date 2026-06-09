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Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) am Strand von der Insel Saint Nicolas

Film

Kommissar Dupin - Bretonische Brandung

Endlich hat er es geschafft: Mit Engelszungen konnte Kommissar Georges Dupin seine Ex-Freundin Claire dazu überreden, ihn an der bretonischen Küste zu besuchen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2014
Datum:
Sendetermin
24.06.2026
22:25 - 23:55 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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Kommissar Dupin Sendetypical mit Logo 2400x1350 16zu9

Kommissar Dupin

Ein Hotel mit Meerblick und ungestörte Zweisamkeit sollen ihm helfen, sie zurückzugewinnen. Dann aber durchkreuzt ein mysteriöser Fall seine Pläne: Zehn Seemeilen vor Concarneau, am Strand der malerischen Insel Saint Nicolas, werden drei Tote angespült.

Es sind die Leichen von Lucas Lefort, der auf der Insel eine Segelschule hatte, des windigen Bauunternehmers Yannig Konan und des reichen Lebemanns Grégoire Pajot. Als Dupin erfährt, dass die drei nach einem weinseligen Abend in der Inselkneipe trotz Unwetterwarnung zu einer Segeltour aufgebrochen waren, will er die Sache als tragischen Unfall zu den Akten legen. Doch die Obduktion ergibt, dass die Opfer neben Alkohol auch ein starkes Betäubungsmittel im Blut hatten - damit wird aus dem vermeintlichen Unglück Mord.

Von den wenigen Bewohnern der kleinen Insel erhofft Dupin sich Hinweise - und beißt zunächst auf Granit. Niemand scheint über den Tod der Männer traurig zu sein. Immerhin findet er heraus, dass Lefort nicht nur wegen seiner arroganten Art verhasst war, sondern vor allem auch wegen eines Bauprojekts: Er wollte auf der naturgeschützten Insel eine riesige Feriensiedlung errichten. Aber Dupin merkt schnell, dass weder Leforts melancholische Schwester Muriel noch der militante Meeresbiologe Leussot oder die unnahbare Restaurantbesitzerin Solenn ihm die ganze Wahrheit sagen. Jeder von ihnen scheint ein Geheimnis zu hüten - und je weiter Dupin in die Welt der verschworenen Inselgemeinschaft vordringt, desto tiefer gerät er in ein Labyrinth aus Korruption, Eifersucht und Rache.

Besetzung

  • Georges Dupin - Pasquale Aleardi
  • Kadeg - Jan Georg Schütte
  • Riwal - Ludwig Blochberger
  • Nolwenn - Annika Blendl
  • Solenn Nuz - Marie-Lou Sellem
  • Pascal Nuz - Albert Kitzl
  • Muriel Lefort - Alma Leiberg
  • Marc Leussot - Michael Wittenborn
  • Claire Chauffin - Esther Zimmering
  • Maela Menez - Lucie Heinze
  • Le Berre-Ryckeboerec - Waldemar Kobus
  • Docteur le Menn - Wichart von Roell
  • Madame Leroux - Marion Breckwoldt
  • Kireg Goulch - Vincent Byrd le Sage
  • Lucas Lefort - Jean-Marie le Clerre
  • Leonie - Alicia Ducout

Stab

  • Regie - Matthias Tiefenbacher
  • Drehbuch - Gernot Gricksch

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