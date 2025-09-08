Film
Sonnenkönigin - KlassiXS
Ein Fest, ein Amt, ein Aufbruch: Der Kurzfilm verwebt persönliche Verletzlichkeit mit politischem Mut – inspiriert von Schillers Heldinnen, erzählt in starken Bildern.
Zwischen Klimakrise und Volksfest kämpft Johanna als Erntekönigin um Veränderung – und darum, nicht an den Erwartungen einer ganzen Region zu zerbrechen.
Die Verantwortung der Krone
Johanna nutzt ihr Amt als frisch gewählte Erntekönigin, um für den Ausbau von Solaranlagen zu werben. Dafür wird sie von vielen gefeiert, von einigen aber angefeindet.
"Sonnenkönigin" ist die Geschichte einer jungen Frau (Llewellyn Reichman), die zur Repräsentantin eines ländlichen Klimawandelprojekts wird. Zwar wird sie vom Bürgermeister unterstützt, doch ihr schlägt auch heftiger Widerstand entgegen. Als Karsten (Lasse Myhr), ihr schärfster Widersache, sie während eines traditionellen Dorffestes öffentlich angeht, droht die Situation zu eskalieren. Lionel (Johannes Geller), der eine heimliche Liebesbeziehung mit Johanna führt, traut sich nicht, für sie einzustehen. Johanna ahnt, dass sie für ihren Aktivismus einen hohen Preis zahlen muss.
Schillers Erbe neu gedacht
Mit starken Bildern und einem feinen Gespür für gesellschaftliche Spannungen zeigt Regisseur Oskar Gaston Koller mit seinem Kurzfilm "Sonnenkönigin", wie persönliche Verletzlichkeit und politische Verantwortung miteinander kollidieren. Gekonnt verlegt er Motive aus Friedrich Schillers "Die Jungfrau von Orleans" in die sorbisch-brandenburgische Provinz und erzählt eine zeitgemäße Geschichte über Selbstermächtigung, öffentliche Repräsentation und die Frage: Wie viel Wandel kann eine Gemeinschaft ertragen – und wie viel Last kann eine Einzelne tragen?
In seiner Reihe "KlassiXS - die großen Dramen in jungen Kurzfilmen". Sie sind im Rahmen einer Kooperation von ZDF/3sat und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf entstanden. Seit 2018 setzen junge Regisseurinnen und Regisseure im Rahmen dieser Kooperation dramatische Klassiker der Weltliteratur zeitgemäß um. Dieses Jahr haben sich die Nachwuchs-Filmschaffenden mit dem Thema "Das Fremde" beschäftigt.
Mit
Llewellyn Reichman Johannes Geller Lasse Myhr Christian Koerner Campbell Caspary Patrick Twinem Peter Elter Christian Krampe-Piderit