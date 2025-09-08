Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. KlassiXS
  4. Sonnenkönigin - KlassiXS
ohanna (Llewellyn Reichman) steht in Rüstung auf einem Feld mit Solarpaneelen. Sie trägt einen weißen Gambeson unter silbernen Metallplatten und hält eine weiße Fahne mit beiden Händen. Hinter ihr ist die Konstruktion der Solaranlage erkennbar, der Himmel wirkt dunkel und dramatisch.

Film

Sonnenkönigin - KlassiXS

Ein Fest, ein Amt, ein Aufbruch: Der Kurzfilm verwebt persönliche Verletzlichkeit mit politischem Mut – inspiriert von Schillers Heldinnen, erzählt in starken Bildern.

Datum:

Mehr

sendetypical klassiXS

Junge Kurzfilme bei 3sat – KlassiXS

Zwischen Klimakrise und Volksfest kämpft Johanna als Erntekönigin um Veränderung – und darum, nicht an den Erwartungen einer ganzen Region zu zerbrechen.

Die Verantwortung der Krone

Johanna nutzt ihr Amt als frisch gewählte Erntekönigin, um für den Ausbau von Solaranlagen zu werben. Dafür wird sie von vielen gefeiert, von einigen aber angefeindet.

"Sonnenkönigin" ist die Geschichte einer jungen Frau (Llewellyn Reichman), die zur Repräsentantin eines ländlichen Klimawandelprojekts wird. Zwar wird sie vom Bürgermeister unterstützt, doch ihr schlägt auch heftiger Widerstand entgegen. Als Karsten (Lasse Myhr), ihr schärfster Widersache, sie während eines traditionellen Dorffestes öffentlich angeht, droht die Situation zu eskalieren. Lionel (Johannes Geller), der eine heimliche Liebesbeziehung mit Johanna führt, traut sich nicht, für sie einzustehen. Johanna ahnt, dass sie für ihren Aktivismus einen hohen Preis zahlen muss.

Schillers Erbe neu gedacht

Mit starken Bildern und einem feinen Gespür für gesellschaftliche Spannungen zeigt Regisseur Oskar Gaston Koller mit seinem Kurzfilm "Sonnenkönigin", wie persönliche Verletzlichkeit und politische Verantwortung miteinander kollidieren. Gekonnt verlegt er Motive aus Friedrich Schillers "Die Jungfrau von Orleans" in die sorbisch-brandenburgische Provinz und erzählt eine zeitgemäße Geschichte über Selbstermächtigung, öffentliche Repräsentation und die Frage: Wie viel Wandel kann eine Gemeinschaft ertragen – und wie viel Last kann eine Einzelne tragen?

In seiner Reihe "KlassiXS - die großen Dramen in jungen Kurzfilmen". Sie sind im Rahmen einer Kooperation von ZDF/3sat und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf entstanden. Seit 2018 setzen junge Regisseurinnen und Regisseure im Rahmen dieser Kooperation dramatische Klassiker der Weltliteratur zeitgemäß um. Dieses Jahr haben sich die Nachwuchs-Filmschaffenden mit dem Thema "Das Fremde" beschäftigt.

Mit

Llewellyn Reichman Johannes Geller Lasse Myhr Christian Koerner Campbell Caspary Patrick Twinem Peter Elter Christian Krampe-Piderit

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.