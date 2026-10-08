Nach sechs Jahren in einer Jugendunterkunft im ländlichen Brandenburg steht der 14-jährige Rudi kurz vor der Rückkehr zu seiner Mutter Ruth nach Berlin. Ein gemeinsames Probewochenende soll zeigen, ob sich sein großer Wunsch erfüllen kann: endlich wieder ein Familienleben mit ihr zu führen. Vorsichtig tasten sich Mutter und Sohn an die Aussicht auf eine gemeinsame Zukunft heran. Doch je näher sich die beiden kommen, desto deutlicher wird, wie tief die vergangenen Jahre beide geprägt haben.