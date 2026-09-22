Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. KlassiXS
  4. Der Traum eines lächerlichen Menschen - KlassiXS

Film

Der Traum eines lächerlichen Menschen - KlassiXS

Grundlage des Kurzfilms ist Fjodor Dostojewskis gleichnamige fantastische Erzählung "Der Traum eines lächerlichen Menschen" aus dem Jahr 1877.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 11.11.2029

Mehr

KlassiXS 2025 Teaser mit Logo

Junge Kurzfilme bei 3sat – KlassiXS

In Svenja Heinrichs Adaption ist es die von Angstzuständen geplagte Nelly, die sich aus der Außenwelt zurückgezogen und in ihrem Zimmer ein eigenes System aus Routinen erschaffen hat. Doch dann beginnt für sie eine Reise durch ihre Träume, tiefer in ihr eigenes Unbewusstes. Im Kern angekommen, wird sie in Form des Imbissverkäufers Mervan mit ihren dunkelsten Gedanken konfrontiert. Durch diese Selbstbegegnung wird Nelly klar: Sie muss ihre Schwächen akzeptieren und lernen, sich selbst anzunehmen.

Kurzfilm über Orientierungslosigkeit

"Der Traum eines lächerlichen Menschen" zeigt bildstark einen Ausschnitt aus einem Leben voller Ängste und Zwänge. Svenja Heinrichs hat damit einen Film voller Momente der Irritation und Orientierungslosigkeit geschaffen. Das eindrucksvolle Spiel der Protagonistin, die traumartige Bildsprache und die minimalistische Musik machen ihren Film zu einem surrealen Erlebnis.

In Zusammenarbeit von 3sat und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf realisiert Svenja Heinrichs mit "Der Traum eines lächerlichen Menschen" einen Film zum Thema "Einsamkeit in der dramatischen Weltliteratur".

Stab:


Regie - Svenja Heinrichs
Drehbuch - Luise Aschenbrenner, Svenja Heinrichs

Mit:

Alina Heipe
Timo Fakhravar
Marlene-Sophie Haagen
Hêvîn Tekin
Nina Niknaf
Matthias Zierau

  • Regie - Svenja Heinrichs
  • Drehbuch - Luise Aschenbrenner, Svenja Heinrichs

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.