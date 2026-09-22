Film
Das Gewicht unserer Worte - KlassiXS
Der Kurzfilm zeichnet das letzte Telefonat einer Frau mit ihrem Geliebten nach, der sie für eine andere verlassen hat. Die Geschichte basiert auf "La Voix Humaine" von Jean Cocteau.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 11.11.2029
Auch in Inez Körnichs Adaption verhandelt eine Frau in einem Telefonat mit ihrem Ex-Freund über das Ende ihrer Beziehung. Der einseitig dargestellte Verlauf des letzten Gesprächs zweier Menschen, die einander einst liebten, der die Frage aufwirft: Warum gibt man seine Autonomie für die Liebe auf, und wie erlangt man sie zurück?
Mit einer entschieden subjektiven Erzählweise, die nur die Perspektive der verlassenen Romy zeigt und die Zuschauenden im Unklaren über die andere Person lässt, versucht der Film, sich vorsichtig der Wahrheit anzunähern. Dabei klingen fundamental menschliche Themen wie Liebe und Einsamkeit, Autonomie und Abhängigkeit an.
Kurzfilm über Einsamkeit und Liebe
Inez Körnich gelingt mit "Das Gewicht unserer Worte" eine eindrucksvolle "One-Woman-Show", die auf subtile Art die Ausformungen der Kommunikation und der Lebens- und Liebesentwürfe im 21. Jahrhundert reflektiert.
In Zusammenarbeit von 3sat und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf realisiert Regisseurin Inez Körnich einen Kurzfilm zum Thema "Einsamkeit in der dramatischen Weltliteratur".
Stab:
Regie - Inez Körnich
Drehbuch - Inez Körnich
Mit:
Liliane Amuat
- Regie - Inez Körnich
- Drehbuch - Inez Körnich