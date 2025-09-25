Film
Fremd vertraut - KlassiXS
Als Juma in einem Fremden sein Ebenbild entdeckt, begibt er sich auf eine emotionale Spurensuche zwischen Herkunft, Verlust und der Frage: Wer bin ich wirklich?
- D / CH / A
Juma lebt mit dem Gefühl, dass in seinem Leben etwas fehlt. Als er einem Fremden begegnet, der ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ist, beginnt eine Reise in seine Vergangenheit – und in die seiner Mutter.
Kann Herkunft die eigene Identität bestimmen?
Juma (Vito Sack) lebt mit seiner Mutter Isabell (Bea Brocks) in prekären Verhältnissen. Ihre Beziehung ist geprägt von Nähe, aber auch von einem unausgesprochenem Schmerz. Als er eines Morgens einem Jungen begegnet, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht, beginnt eine Reise in die verdrängte Vergangenheit seiner Mutter – und in seine eigene. Denn Juma hat einen Zwilling. Juma schöpft neue Hoffnung, den Bruder endlich kennen zu lernen, doch es kommt anders. Der Kurzfilm "Fremd Vertraut" aus der Reihe "KlassiXS - die großen Dramen in jungen Kurzfilmen" erzählt von der Wucht familiärer Entscheidungen, von der Zerrissenheit zwischen Verlust und Zugehörigkeit, und von der stillen Hoffnung, dass es nie zu spät ist, sich selbst zu begegnen.
Basierend auf Motiven der Kurzgeschichte "One of Twins" von Ambrose Bierce, spielt Regisseur und Drehbuchautor Lionel Reinhardt gekonnt mit dem Zwillingsmotiv. In poetischen Bildern und mit großer emotionaler Tiefe entfaltet sich eine Geschichte über die Frage: Kann man sich ganz fühlen, wenn ein Teil fehlt?
Kurzfilm mit der Filmuniversität Babaelsberg
In seiner Reihe "KlassiXS - die großen Dramen in jungen Kurzfilmen". Sie sind im Rahmen einer Kooperation von ZDF/3sat und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf entstanden. Seit 2018 setzen junge Regisseurinnen und Regisseure im Rahmen dieser Kooperation dramatische Klassiker der Weltliteratur zeitgemäß um. Dieses Jahr haben sich die Nachwuchs-Filmschaffenden mit dem Thema "Das Fremde" beschäftigt.
Buch und Regie: Lionel Reinhardt
|
Vito Sack
|
Bea Brocks
|
Pablo Moreno
|
Tommes Diallo
|
Moritz Hoyer
|
Robert Milan Knorr
|
Sonja Riesen
|
Mathis Künzler