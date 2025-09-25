Hauptnavigation

Juma (Vito Sack) sitzt mit gesenktem Kopf auf einer Steinmauer in einem Park. Neben ihm sitzt der Hund Solo, aufmerksam und ruhig. 

Film

Fremd vertraut - KlassiXS

Als Juma in einem Fremden sein Ebenbild entdeckt, begibt er sich auf eine emotionale Spurensuche zwischen Herkunft, Verlust und der Frage: Wer bin ich wirklich?

Datum:
Verfügbar in
D / CH / A

Mehr

sendetypical klassiXS

Junge Kurzfilme bei 3sat – KlassiXS

Juma lebt mit dem Gefühl, dass in seinem Leben etwas fehlt. Als er einem Fremden begegnet, der ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ist, beginnt eine Reise in seine Vergangenheit – und in die seiner Mutter.

Kann Herkunft die eigene Identität bestimmen?

Juma (Vito Sack) lebt mit seiner Mutter Isabell (Bea Brocks) in prekären Verhältnissen. Ihre Beziehung ist geprägt von Nähe, aber auch von einem unausgesprochenem Schmerz. Als er eines Morgens einem Jungen begegnet, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht, beginnt eine Reise in die verdrängte Vergangenheit seiner Mutter – und in seine eigene. Denn Juma hat einen Zwilling. Juma schöpft neue Hoffnung, den Bruder endlich kennen zu lernen, doch es kommt anders. Der Kurzfilm "Fremd Vertraut" aus der Reihe "KlassiXS - die großen Dramen in jungen Kurzfilmen" erzählt von der Wucht familiärer Entscheidungen, von der Zerrissenheit zwischen Verlust und Zugehörigkeit, und von der stillen Hoffnung, dass es nie zu spät ist, sich selbst zu begegnen.

Basierend auf Motiven der Kurzgeschichte "One of Twins" von Ambrose Bierce, spielt Regisseur und Drehbuchautor Lionel Reinhardt gekonnt mit dem Zwillingsmotiv. In poetischen Bildern und mit großer emotionaler Tiefe entfaltet sich eine Geschichte über die Frage: Kann man sich ganz fühlen, wenn ein Teil fehlt?

Kurzfilm mit der Filmuniversität Babaelsberg

In seiner Reihe "KlassiXS - die großen Dramen in jungen Kurzfilmen". Sie sind im Rahmen einer Kooperation von ZDF/3sat und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf entstanden. Seit 2018 setzen junge Regisseurinnen und Regisseure im Rahmen dieser Kooperation dramatische Klassiker der Weltliteratur zeitgemäß um. Dieses Jahr haben sich die Nachwuchs-Filmschaffenden mit dem Thema "Das Fremde" beschäftigt.

Buch und Regie: Lionel Reinhardt

Mit:

Vito Sack

Bea Brocks

Pablo Moreno

Tommes Diallo

Moritz Hoyer

Robert Milan Knorr

Sonja Riesen

Mathis Künzler

