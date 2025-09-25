Juma (Vito Sack) lebt mit seiner Mutter Isabell (Bea Brocks) in prekären Verhältnissen. Ihre Beziehung ist geprägt von Nähe, aber auch von einem unausgesprochenem Schmerz. Als er eines Morgens einem Jungen begegnet, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht, beginnt eine Reise in die verdrängte Vergangenheit seiner Mutter – und in seine eigene. Denn Juma hat einen Zwilling. Juma schöpft neue Hoffnung, den Bruder endlich kennen zu lernen, doch es kommt anders. Der Kurzfilm "Fremd Vertraut" aus der Reihe "KlassiXS - die großen Dramen in jungen Kurzfilmen" erzählt von der Wucht familiärer Entscheidungen, von der Zerrissenheit zwischen Verlust und Zugehörigkeit, und von der stillen Hoffnung, dass es nie zu spät ist, sich selbst zu begegnen.