Zwei Personen befinden sich in einem bewaldeten Gebiet mit hohen Bäumen und üppigem Grün. Die Person im Vordergrund trägt ein schwarzes Shirt und graue Shorts, hat die Hände in die Hüften gestemmt und einen Rucksack auf dem Rücken. Die zweite Person steht etwas weiter hinten, trägt ein grünes Shirt und dunkle Hose und ebenfalls einen Rucksack. Sonnenlicht fällt durch die Bäume und erzeugt ein lebendiges Spiel aus Licht und Schatten auf dem Waldboden. Die Szene wirkt ruhig und natürlich und spielt sich offenbar tagsüber ab.

Die Taufe - KlassiXS

Zwei Nazis unter Hippies: Können sich Hass und Gewalt in Liebe wandeln? Ein surrealer Trip zwischen Drogentraum und Realität.

Junge Kurzfilme bei 3sat – KlassiXS

Hinnerk und Ronnerk, zwei gestandene Neonazis, haben sich in den Kopf gesetzt, eine Gruppe von Hippies während einer LSD-Zeremonie von ihren rechten Ideologien zu überzeugen. Doch der Plan geht schief.

Verloren im Wunderland: Ein LSD-Trip stellt Überzeugungen auf die Probe

Auf Einladung des Influencer-Pärchens Stella und Robin nehmen Hinnerk und Ronnerk an einer spirituellen Drogen-Zeremonie im Wald teil. Ihr eigentlicher Plan ist es, nüchtern zu bleiben, um ihr rechtes Gedankengut in die Gruppe zu tragen. Doch als Ronnerk versehentlich eine hohe Dosis LSD konsumiert, beginnt für ihn ein wilder Trip durchs Wunderland. Skurrile Begegnungen mit den anderen Teilnehmenden lassen ihn stolpern über Fragen nach Zugehörigkeit und Identität. Während sich um ihn herum die Ereignisse zuspitzen, beginnt Robin, geblendet von Hinnerk, sich von Influencerin Stella zu lösen.

Der Kurzfilm "Die Taufe" ist eine satirische Auseinandersetzung mit Faschismus, toxischer Männlichkeit und spiritueller Selbstüberschätzung. Inspiriert von Lewis Carrolls "Alice im Wunderland" begegnen sich zwei vermeintlich gegensätzliche Milieus im psychedelischen Rausch. Zwischen pazifistischen Weltverbesserern und gewaltbereiten Rechtsradikalen verschwimmen die Grenzen, wer hier eigentlich wen missionieren will. Der Film fragt nicht, wie wir das Andere bekämpfen können, sondern was passiert, wenn wir ihm mit echter Neugier begegnen.

Kurzfilm - Reihe seit 2018

In seiner Reihe "KlassiXS - die großen Dramen in jungen Kurzfilmen" zeigt 3sat in diesem Jahr (2025) drei Kurzfilme. Sie sind im Rahmen einer Kooperation von ZDF/3sat und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf entstanden. Seit 2018 setzen junge Regisseurinnen und Regisseure im Rahmen dieser Kooperation dramatische Klassiker der Weltliteratur zeitgemäß um. Dieses Jahr haben sich die Nachwuchs-Filmschaffenden mit dem Thema "Das Fremde" beschäftigt.

Mit:

Nicolai Gonther Frederik von Lüttichau Anna Krestel Simon Steinhorst Enrique Fiß Anela Luzi Jakob Schmidt Rahel Ohm Jakob Schmidt Robert Nickisch Diana Oladipupo Earl Plak Jonas Holupirek

