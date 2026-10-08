Film
Die neue Frau
Nach Jahren des Kontaktabbruchs reist Sayaka zu ihrem schwerkranken Vater. Die Begegnung mit dessen neuer Partnerin löst Misstrauen und alte Konflikte aus. Ein Familiendrama über Verlust und Schuld.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 14.11.2026
- 23:10 - 23:40 Uhr
Als Sayaka erfährt, dass ihr Vater im Sterben liegt, kehrt sie nach vielen Jahren erstmals in ihr Elternhaus zurück. An ihrer Seite ist ihre Tochter Hana, die ihren Großvater noch nie kennengelernt hat. Doch die Rückkehr wird zu einer emotionalen Zerreißprobe: In dem Haus lebt eine Frau, von deren Existenz Sayaka nichts wusste. Die neue Partnerin ihres Vaters pflegt ihn, kennt seine Gewohnheiten und scheint ihm näher zu sein als die eigene Familie. Je stärker Sayaka das Gefühl beschleicht, verdrängt worden zu sein, desto mehr wachsen ihr Misstrauen und ihre Wut. Alte Verletzungen brechen auf, unausgesprochene Vorwürfe stehen zwischen den Generationen, und auch die Beziehung zu ihrer eigenen Tochter gerät zunehmend unter Druck. Als die Situation eskaliert und die neue Frau plötzlich verschwindet, bleibt Sayaka mit sich selbst und den Geistern ihrer Vergangenheit zurück.
Kurzfilm nach "Tartuffe" von Molières
Der Kurzfilm "Die neue Frau" erzählt von familiärer Entfremdung, verdrängter Trauer und der schwierigen Suche nach Versöhnung. Inspiriert von Molières "Tartuffe" verlagert die Geschichte die Frage nach dem Erbe vom Materiellen ins Emotionale: Wer hat Anspruch auf einen Menschen, dessen Liebe man längst verloren glaubte? Mit großer Sensibilität blickt der Film auf die Brüche einer Familie und auf die Menschen, die lernen müssen, mit ihnen zu leben.
Mit:
Joy Maria Bai
Julia Strowski
Ikko Masuda
Katrin Schwingel
Regie und Drehbuch: Mandy Krahn
Drehbuch: Levin Sun
Kooperation mit der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf