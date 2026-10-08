Als Sayaka erfährt, dass ihr Vater im Sterben liegt, kehrt sie nach vielen Jahren erstmals in ihr Elternhaus zurück. An ihrer Seite ist ihre Tochter Hana, die ihren Großvater noch nie kennengelernt hat. Doch die Rückkehr wird zu einer emotionalen Zerreißprobe: In dem Haus lebt eine Frau, von deren Existenz Sayaka nichts wusste. Die neue Partnerin ihres Vaters pflegt ihn, kennt seine Gewohnheiten und scheint ihm näher zu sein als die eigene Familie. Je stärker Sayaka das Gefühl beschleicht, verdrängt worden zu sein, desto mehr wachsen ihr Misstrauen und ihre Wut. Alte Verletzungen brechen auf, unausgesprochene Vorwürfe stehen zwischen den Generationen, und auch die Beziehung zu ihrer eigenen Tochter gerät zunehmend unter Druck. Als die Situation eskaliert und die neue Frau plötzlich verschwindet, bleibt Sayaka mit sich selbst und den Geistern ihrer Vergangenheit zurück.