Film
Youtuber erobern Hollywood
Erst „Backrooms“, dann „Obsession“. An US-Kinokassen sorgen derzeit zwei Horrorthriller für rekordverdächtige Einspielergebnisse - gedreht von Youtubern mit No-Budget. Ist das der neue Regienachwuchs?
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 28.09.2026
Das Magazin zeigt Porträts und Interviews mit Schauspielern und Regisseuren. Welche Filme lohnen sich? Welche sollte man lieber meiden? "kinokino" kritisiert die Tops und Flops und berichtet von den spannendsten Festivals.