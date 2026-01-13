Vereinsmeierei am Grill – Marcus H. Rosenmüllers Satire „Extrawurst“

Bayern hat wieder ein IMAX-Kino. Im Dietrich-Theater in Neu-Ulm wurde der größte Saal für einen einstelligen Millionenbetrag radikal umgebaut – inklusive angehobenem Dach, um Platz für eine über 200 Quadratmeter große Leinwand zu schaffen. Seitdem läuft fast ununterbrochen „Avatar“ in 3D, lizenziert vom kanadischen IMAX-Konzern, der vom neuen Boom der alten Größe profitiert. Zwar stellt IMAX weltweit nur rund ein Prozent aller Leinwände, kassiert in den USA derzeit aber einen erstaunlich hohen Anteil der Kinoeinnahmen: Blockbuster erzielen dort zum Start oft mehr als 20 Prozent ihres Einspiels im Großformat. Kein Wunder, dass Regisseure zunehmend gezielt für das überlegene Bild- und Soundsystem drehen – allen voran Christopher Nolan, dessen vollständig mit IMAX-Kameras realisiertes Epos „Die Odyssee“ 2026 startet. Ist das Kino der Zukunft also größer, lauter, teurer? Und müssen Häuser investieren, um mit Premium-Erlebnissen Publikum zurückzuholen? kinokino fragte nach – bei den Betreibern in Neu-Ulm und bei Gästen, die für „Avatar“ im IMAX rund 20 Euro zahlen.