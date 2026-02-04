Hauptnavigation

Mord für den neuen Job und Angst in der Filmwirtschaft

Diese Woche in kinokino: "Folktales – Mit Schlittenhunden ins Leben": Doku im ewigen Eis - eine Volkshochschule in Norwegen, 300 Kilometer nördlich des Polarkreises.Und: No Other Choice“ – ein großartiger Gesellschaftsthriller von Park Chan-wook.

Doku im ewigen Eis – „Folktales – Mit Schlittenhunden ins Leben“

Eine Volkshochschule in Norwegen, 300 Kilometer nördlich des Polarkreises: Hier können junge Erwachsene in das traditionelle Leben der arktischen Wildnis eintauchen - und dabei auch viel über sich selbst lernen. Sie trainieren mit Schlittenhunden, die zu ihren Gefährten werden. Der Dokumentarfilm “Folktales - Mit Schlittenhunden ins Leben” war mit wetterfester Kamera dabei. kinokino spricht mit Rachel Grady, einer der beiden Regisseurinnen, über die herausfordernden Dreharbeiten bei eisigen Temperaturen und die besondere Atmosphäre an der Schule, die Mensch und Tier zusammenschweißt.

Zähes Ringen – Streit um Investitionspflicht der Streamingdienste

Wenn hierzulande gutes Geld verdient wird – sollte davon dann nicht ein Teil wieder zurück in den heimischen Markt fließen? Um diese Frage kreist in der Filmbranche seit längerem ein Streit. Viele fordern, dass Streamingdienste wie Netflix, Prime Video oder Disney+ verpflichtet werden, einen Teil ihrer in Deutschland erzielten Gewinne – wie in anderen Ländern bereits üblich - wieder in hiesige Film- und Serienprojekte zu investieren. In der Ampel-Koalition galt diese Regelung bereits als nahezu beschlossen, doch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer setzt stattdessen auf eine Selbstverpflichtung der Streamer. kinokino beleuchtet das Ringen und spricht mit Filmschaffenden und Filmstudierenden, die um ihre berufliche Zukunft fürchten, sollte die Investitionspflicht nicht kommen.

Drama aus Augen eines Kindes – „Ein Kuchen für den Präsidenten“

Der Irak in den 1990er-Jahren: Das Land leidet unter dem Regime von Saddam Hussein, die Bevölkerung hungert. Da erhält die neunjährige Lamia eine große Aufgabe: Sie soll zum Geburtstag des Diktators einen Kuchen backen und ihn mit in die Schule bringen. Leichter gesagt als getan, denn schon die Beschaffung einfachster Zutaten wie Mehl und Zucker wird zur Herausforderung. Mit „Ein Kuchen für den Präsidenten“ legt der irakische Regisseur Hasan Hadi ein Film zwischen Hoffnung und Not vor, der auf Festivals prämiert und sogar als Oscar gehandelt wurde. kinokino stellt ihn vor.

Außerdem in kinokino: „No Other Choice“ vom “Oldboy”-Regisseur Park Chan-wook. In seinem neuen Thriller lässt der Südkoreaner einen arbeitslosen Manager über Leichen gehen.

Und aus Deutschland: der Debütfilm „Sabbatical“ - eine einjährige Auszeit in Griechenland wird für eine zerstrittene Familie zur Zerreißprobe.

