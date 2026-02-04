Mord für den neuen Job und Angst in der Filmwirtschaft

Wenn hierzulande gutes Geld verdient wird – sollte davon dann nicht ein Teil wieder zurück in den heimischen Markt fließen? Um diese Frage kreist in der Filmbranche seit längerem ein Streit. Viele fordern, dass Streamingdienste wie Netflix, Prime Video oder Disney+ verpflichtet werden, einen Teil ihrer in Deutschland erzielten Gewinne – wie in anderen Ländern bereits üblich - wieder in hiesige Film- und Serienprojekte zu investieren. In der Ampel-Koalition galt diese Regelung bereits als nahezu beschlossen, doch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer setzt stattdessen auf eine Selbstverpflichtung der Streamer. kinokino beleuchtet das Ringen und spricht mit Filmschaffenden und Filmstudierenden, die um ihre berufliche Zukunft fürchten, sollte die Investitionspflicht nicht kommen.