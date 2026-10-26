60. Internationale Hofer Filmtage 2026

Mit „Türkisch für Anfänger“ wurde sie berühmt: Schauspielerin und Moderatorin Pegah Ferydoni, die einer politisch engagierten Künstlerfamilie aus dem Iran entstammt. Auf den Hofer Filmtagen ist sie in einer Hauptrolle zu sehen, im Politthriller „Neda“. So heißt die Iranerin, die versucht, sich ein neues Leben in Hamburg aufzubauen und ihre Vergangenheit in einem iranischen Frauengefängnis hinter sich zu lassen. Da begegnet sie als Übersetzerin der Ausländerbehörde einem ihrer ehemaligen Peiniger. Doch nun hat sie, das einstige Opfer, auf einmal die Macht über den Täter. kinokino-Interview erzählt Ferydoni vom Preis der Gerechtigkeit und ihrer Sorge um die Zukunft des iranischen Volkes.