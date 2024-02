Die ersten Höhepunkte der Berlinale

Auf der Berlinale 2001 wurde sie als „Shooting Star“ präsentiert, seither ist sie zu den Top-Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum aufgestiegen: Birgit Minichmayr. Auf den diesjährigen Filmfestspielen in Berlin ist die Österreicherin in gleich zwei Hauptrollen zu sehen. Im neuen Film von Josef Hader, „Andrea lässt sich scheiden,“ spielt sie eine Landpolizistin, die durch eine Verkettung tragischer Umstände an den Religionslehrer und trockenen Alkoholiker Franz, verkörpert von Hader, gerät. In „Mit einem Tiger schlafen“ schlüpft Minichmayr in die Rolle der Avantgarde-Malerin Maria Lassnig und ihre Suche nach einem persönlichen, emotionalen Ausdruck in der männerdominierten Kunstwelt. Im kinokino-Interview berichtet Birgit Minichmayr von den beiden so unterschiedlichen Projekten und ihrer eigenen künstlerischen Suche.