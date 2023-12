In 80 Tagen um die Welt (2/8)

Auf der Zugfahrt stürzt Signore Moretti, ein Geschäftsmann, der alles Visionäre verachtet, Phileas Fogg in ernste Selbstzweifel: Ist ausgerechnet er wirklich der Richtige für die Reise um die Welt?



Die drei Reisenden werden im Zug voneinander getrennt: Für Passepartout ist als Diener nur ein Platz in der dritten Klasse vorgesehen, während Fogg und Fix im Speisewagen der ersten Klasse ihren mondänen Mitreisenden vorgestellt werden.



Darunter befindet sich auch der italienische Geschäftsmann Signore Niccolo Moretti, der sich mit selbstgefälligen Anekdoten hervortut. Er macht Fogg vor den Anwesenden als weltfremden Tunichtgut lächerlich, was schwerwiegende Selbstzweifel in Fogg wachruft.



Nur zwei Stunden von Brindisi entfernt gelangt der Zug an eine Brücke, die durch ein Erdbeben stark beschädigt wurde. Bei der Vollbremsung des Zugs kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall, der Fogg dazu zwingt, bis an seine Grenzen und darüber hinaus zu gehen.



In Ägypten erhält derweil ein gewisser Thomas Kneedling ein Telegramm von Nyle Bellamy, dem Jugendfreund und Weggefährten Foggs aus dem Londoner Reform-Klub. Bellamy, der gegen Fogg gewettet hat, bietet Kneedling 500 Pfund, wenn er Fogg aufhalte.