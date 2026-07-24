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Harter Brocken – Der Goldrausch

Dezember 1989: In den letzten Tagen der DDR verschwindet im Harz ein Goldtransport spurlos. - Glänzend besetzte Krimireihe mit Aljoscha Stadelmann in der Hauptrolle.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 13.06.2027
Ton
AD

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sendetypical harter brocken

Harter Brocken

Als die ehemalige Stasi-Offizierin Inka Sassner erfährt, dass einer der NVA-Soldaten, die sie damals um ihren Anteil gebracht haben, in St. Andreasberg unter falschem Namen leben soll, macht sie sich sofort auf den Weg.

Bei seiner Adresse stößt sie jedoch nur auf seinen Patenonkel Ernst, der sich unwissend gibt. Mitleidlos foltert und tötet Inka Ernst und schlägt seinen Nachbarn Rudi nieder.

Während sich "Dorfsheriff" Koops fragt, mit was er es da eigentlich zu tun hat, setzt Inka ihre Suche fort. Allerdings ist der mutmaßliche Räuber, der die Goldkisten versteckt haben soll, seit 19 Jahren verschwunden. Seine Tochter, die Goldschmiedin Kim, möchte nach einem Besuch von Inka wissen, was ihre Mutter und deren zweiter Mann Detlef vor ihr verheimlichen. Währenddessen setzt Koops alles daran, Inka zu überlisten und den Fall zu klären.

Die beschauliche Bergstadt Sankt Andreasberg im Harz ist das Revier von Dorfpolizist Frank Koops. Auf humorvolle Art sorgt er für Ruhe und Ordnung.


Besetzung


  • Frank Koops - Aljoscha Stadelmann
  • Heiner Kelzenberg - Moritz Führmann
  • Mette Vogt- Anna Fischer
  • Inka Sassner - Lina Wendel
  • Kim Lehnert - Anna Bachmann
  • Nicole Ott - Judith Engel
  • Didi Malchow / Detlef Ott - Jörg Witte
  • Oberst Keil - Christian Grashof

Stab

  • Regie - Markus Sehr
  • Drehbuch - Mika Kallwass, Markus Sehr

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