Film
Gotthard (2/2)
Drei Jahre sind vergangen, und der Tunnelbau am Gotthard kommt nur schleppend voran. Zu langsam für die Investoren, die Favre den Geldhahn zudrehen. Max kehrt nach Göschenen zurück.
- Produktionsland und -jahr:
- Schweiz , Deutschland 2016
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 08.05.2026
Drei Jahre sind vergangen, und der Tunnelbau am Gotthard kommt nur schleppend voran - zu langsam für die Investoren, die Favre den Geldhahn zudrehen. Max kehrt nach Göschenen zurück. Im Gepäck hat er Favre-Franken. Diese müssen von den Arbeitern und dem Gewerbe gutgeheissen werden, sonst ist der Tunnelbau am Ende. Es ist eine Reise mit gemischten Gefühlen. Wie wird es sein, Anna und Tommaso nach so vielen Jahren wieder zu begegnen?
Max gelingt es zwar, die Leute vom neuen Zahlungsmittel zu überzeugen, aber die Zustände, die er an der Baustelle vorfindet, sind verheerend. Es werden immer mehr Tote aus dem Tunnel getragen. Die Luft tief im Berg ist vom Dampf der Lokomotiven so verschmutzt, dass das Atmen für die Arbeiter fast unmöglich geworden ist. Die Missstände werden von einer Widerstandsgruppe mit Flugblättern bekämpft. Max entdeckt, dass Tommaso, der mittlerweile mit Anna eine kleine Tochter hat, der Kopf der Rebellen ist. Das Band, das Anna, Tommaso und Max zusammengehalten hat, droht zu reissen, als Tommaso von Max Unterstützung für seinen Kampf fordert und Anna und Max ihre Gefühle zueinander wiederentdecken.
Es kommt zum Streik, bei dem sich Max und Tommaso als Gegner gegenüberstehen. Trotz aller Schlichtungsversuche durch Max wird der Aufruhr blutig beendet. Tommaso überlebt, aber es bleibt ihm nur die Flucht. Anna wirft Max vor, die bewaffnete Bürgerwehr geholt zu haben und für die Toten verantwortlich zu sein. Sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben.
Als Favre auch noch stirbt und Max entdeckt, dass sich im Dorf wegen der katastrophalen hygienischen Bedingungen eine Seuche ausbreitet, muss er sich entscheiden. Ist er bereit, über alle Missstände hinwegzusehen, nur damit der Tunnel fertig wird?
- Max Bühl - Maxim Mehmet
- Anna Tresch - Miriam Stein
- Tommaso Lazzaroni - Pasquale Aleardi
- Louis Favre - Carlos Leal
- Lina - Marie Bäumer
- Knecht - Joachim Król
- Bachmann - Max Simonischek
- Anton Tresch - Christoph Gaugler
- Wagner - Roeland Wiesnekker
- Riedinger - Cornelius Obonya
- Leo - Silvia Busuioc
- Giuseppe - Walter Leonardi
- Maja - Anna Schinz
- Alfred Escher - Pierre Siegenthaler
- Dr. Zwyssig - Peter Jecklin
- Bundesrat Welti - Hanspeter Müller-Drossaart
- Unkel Hans - Manfred Liechti
- Loesch - Peter Zumstein
- Mineur Raffaelo - Max Tuveri
- Kroatischer Mineur - Mark Zak
- Regie - Urs Egger
- Autor - Stefan Dähnert
- Regie - Urs Egger
- Autor - Stefan Dähnert
- Regie - Urs Egger
- Autor - Stefan Dähnert