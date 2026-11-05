Frühling - Weihnachtsgrüße aus dem Himmel

Katja bietet ihre Unterstützung an – obwohl sie eigentlich mit ihren eigenen Themen mehr als genug beschäftigt ist: Während sie selbst mit Jans Tod hadert, versucht sie, Adrian zu trösten, den der Verlust seines Vaters vollkommen aus der Bahn geworfen hat – nicht einmal Lilly lässt er an sich heran. Zu allem Überfluss erfährt sie dann auch noch von Leslie, dass Mark ein Geheimnis hat.