Film
Frühling - Weihnachtsgrüße aus dem Himmel
Es weihnachtet sehr: In Frühling findet ein Weihnachtsmarkt statt, auf dem auch Dorfhelferin Katja Baumann und Pfarrer Sonnleitner mit einem Stand für wohltätige Zwecke vertreten sind.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2021
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 13.11.2028
- Ton
- UT
- AD
Nebenan verkauft Familie Brennmayer Zuckerwatte und andere Köstlichkeiten. Katja merkt schnell, dass in der Familie etwas im Argen liegt. Sie wird Zeugin eines väterlichen Wutanfalls, als der Sohn in Frauenkleidern am Stand auftaucht.
Katja bietet ihre Unterstützung an – obwohl sie eigentlich mit ihren eigenen Themen mehr als genug beschäftigt ist: Während sie selbst mit Jans Tod hadert, versucht sie, Adrian zu trösten, den der Verlust seines Vaters vollkommen aus der Bahn geworfen hat – nicht einmal Lilly lässt er an sich heran. Zu allem Überfluss erfährt sie dann auch noch von Leslie, dass Mark ein Geheimnis hat.
Darsteller
- Katja Baumann - Simone Thomalla
- Adrian Steinmann - Kristo Ferkic
- Lilly Engel - Julia Beautx
- Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann
- Dr. Schneiderhan - Caroline Ebner
- Lisa Brennmayer - Marisa Growaldt
- Xaver Brennmayer - Winfried Frey
- Flo - Raphael Kalkowski
- Ludwig / Luna Brennmayer - Benjamin Weygand
- Emily Brennmayer - Elisabeth Vajkoczy
- Nora Kleinke - Aniya Wendel
- Mark Weber - Marco Girnth
- Leslie Wolff - Nadine Wrietz
- Heidrun Niedermayer - Catalina Navarro Kirner
- Jan Steinmann - Christoph M. Orth
- Franz Schichtmüller - Rainer Lott
- Klara - Christin Vidovic
- Frau Aigner - Evelyn Plank
- Tom Kleinke - Jan Sosniok
- Lissy Krug - Ruth Wohlschlegel
- und andere -
- -
Stab
- Regie - Dirk Pientka
- Autor - Natalie Scharf