Film
Phönix aus der Asche
Zwei gegensätzliche Frauen stehen im Zentrum der actionreichen Reihe "Feuerwehrfrauen": Nadja Becker als ehrgeizige, aber unerfahrene Gruppenführerin, Katja Danowski als taffer Neuzugang.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2022
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 09.10.2027
- Ton
- AD
Sie müssen erst lernen, dass sie mit vereinten Kräften stärker sind als allein. Regisseur Martin Busker setzt mit Humor und Emotionalität auf eine lebensnahe Inszenierung der oft dramatischen Einsatzarbeit im Ehrenamt.
Anja ist mit großer Begeisterung und viel Ehrgeiz Feuerwehrfrau, sie ist gewissenhaft und zuverlässig. Allerdings tut sie sich schwer, Entscheidungen zu treffen.
Mit von der Partie im ländlichen Norddeutschland sind unter anderen Merlin Sandmeyer ("Sexuell verfügbar") und Lina Wendel ("Die Füchsin").
Besetzung
- Anja Schmitz - Nadja Becker
- Meike Honnich - Katja Danowski
- Oliver Meyer - Fabien Tietjen
- Rainer Uhlsteen - Merlin Sandmeyer
- Jasmin Flössgen - Alina Hidic
- Bernd Kohschau - Christian Rudolf
- Dora Honnich - Lina Wendel
- Wilfried Niederkuhlen - Elmar Gutmann
- Polizist Harald Beckmann - Jan Hasenfuß
Stab
- Regie - Martin Busker
- Drehbuch - Volker Krappen
- Anja Schmitz - Nadja Becker
- Meike Honnich - Katja Danowski
- Oliver Meyer - Fabien Tietjen
- Rainer Uhlsteen - Merlin Sandmeyer
- Jasmin Flössgen - Alina Hidic
- Bernd Kohschau - Christian Rudolf
- Dora Honnich - Lina Wendel
- Wilfried Niederkuhlen - Elmar Gutmann
- Polizist Harald Beckmann - Jan Hasenfuß
- Regie - Martin Busker
- Drehbuch - Volker Krappen