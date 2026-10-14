Film
Heim gesucht
Es brennt wieder in Hasselhude – und zwar privat: Im zweiten Teil der actionreichen Reihe sorgen Geheimnisse für Zündstoff zwischen den ungleichen Feuerwehrfrauen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2024
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 09.10.2027
- Ton
- AD
Zwei gegensätzliche Heldinnen stehen im Zentrum der actionreichen Reihe "Feuerwehrfrauen": Nadja Becker als ehrgeizige, aber unerfahrene Gruppenführerin und Katja Danowski als taffer Neuzugang müssen erst lernen, dass sie mit vereinten Kräften stärker sind als allein.
Regisseur Martin Busker setzt mit Humor und Emotionalität auf eine lebensnahe Inszenierung der oft dramatischen Einsatzarbeit im Ehrenamt. Mit von der Partie im ländlichen Norddeutschland sind unter anderen Merlin Sandmeyer ("Sexuell verfügbar") und Lina Wendel ("Die Füchsin").
Besetzung
- Anja Schmitz - Nadja Becker
- Meike Honnich - Katja Danowski
- Oliver Meyer - Fabien Tietjen
- Rainer Uhlsteen - Merlin Sandmeyer
- Jasmin Flössgen - Alina Hidic
- Bernd Kohschau - Christian Rudolf
- Dora Honnich - Lina Wendel
- Wilfried Niederkuhlen - Elmar Gutmann
- Polizist Harald Beckmann - Jan Hasenfuß
Stab
- Regie - Martin Busker
- Drehbuch - Volker Krappen
- Anja Schmitz - Nadja Becker
- Meike Honnich - Katja Danowski
- Oliver Meyer - Fabien Tietjen
- Rainer Uhlsteen - Merlin Sandmeyer
- Jasmin Flössgen - Alina Hidic
- Bernd Kohschau - Christian Rudolf
- Dora Honnich - Lina Wendel
- Wilfried Niederkuhlen - Elmar Gutmann
- Polizist Harald Beckmann - Jan Hasenfuß
- Regie - Martin Busker
- Drehbuch - Volker Krappen