Film

Zwei Tage Hoffnung

Der Volksaufstand am 17. Juni 1953: Die Berliner Familie Kaminski ist in Ost und West geteilt. Sohn Helmut lebt im Westteil der Stadt und arbeitet als freier Journalist. Sein Bruder Wolfgang ist beim SED-Bezirksbüro tätig, sein Vater Otto ist Brigadeleiter auf der Großbaustelle Stalinallee. Als Helmut seine Familie aufsucht, gerät er in die unruhige Stimmung, die am 16. Juni zu ersten Streiks und Demonstrationen vor dem Haus der Ministerien führt - bevor die Lage am nächsten Tag eskaliert.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 31.05.2024