Film
Zwei Affären & noch mehr Kinder
Hubert und Rosmarie sind seit 17 Jahren verheiratet und haben drei Kinder. Irgendwo zwischen all den Windeln hat Rosmarie auch die Liebe zu ihrem Mann entsorgt.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , Österreich 2002
- Datum:
- Sendetermin
- 20.06.2026
- 17:30 - 19:00 Uhr
Sie sucht Trost bei Bernd, einem "Guru", der sein Geld mit den Sehnsüchten einsamer Frauen verdient. Hubert, der attraktive und abenteuerlustige Charmeur, ist mit Monica liiert. Die Eheleute suchen Anschluss an ihre Träume, die im Alltag verloren gegangen sind.
Erst im letzten Moment erkennen sie, dass der Zug für eine gemeinsame Zukunft noch nicht abgefahren ist.
Darsteller
- Hubert Haller - Udo Wachtveitl
- Rosmarie Haller - Sissy Höfferer
- Bernd Lahoda - Hans Sigl
- Monica Brunner - Marion Mitterhammer
- Rosmaries Mutter - Louise Martini
- Hans - Johannes Silberschneider
- Ferdinand - Manuel Gallauner
Stab
- Regie - Wolfram Paulus
- Autor - Klaus Pieber, Michael Glawogger, Wolfram Paulus