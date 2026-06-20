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"Zwei Affären & noch mehr Kinder" - Udo Wachtveitl, Marion Mitterhammer.

Film

Zwei Affären & noch mehr Kinder

Hubert und Rosmarie sind seit 17 Jahren verheiratet und haben drei Kinder. Irgendwo zwischen all den Windeln hat Rosmarie auch die Liebe zu ihrem Mann entsorgt.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Österreich 2002
Datum:
Sendetermin
20.06.2026
17:30 - 19:00 Uhr

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Sie sucht Trost bei Bernd, einem "Guru", der sein Geld mit den Sehnsüchten einsamer Frauen verdient. Hubert, der attraktive und abenteuerlustige Charmeur, ist mit Monica liiert. Die Eheleute suchen Anschluss an ihre Träume, die im Alltag verloren gegangen sind.

Erst im letzten Moment erkennen sie, dass der Zug für eine gemeinsame Zukunft noch nicht abgefahren ist.

Darsteller

  • Hubert Haller - Udo Wachtveitl
  • Rosmarie Haller - Sissy Höfferer
  • Bernd Lahoda - Hans Sigl
  • Monica Brunner - Marion Mitterhammer
  • Rosmaries Mutter - Louise Martini
  • Hans - Johannes Silberschneider
  • Ferdinand - Manuel Gallauner

Stab

  • Regie - Wolfram Paulus
  • Autor - Klaus Pieber, Michael Glawogger, Wolfram Paulus

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