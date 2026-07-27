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Film

Zum Glück zurück

Lehrerin Anne Sandmeier ist irgendwo zwischen Familie, Arbeit und Für-alle-anderen-da-Sein das eigene Glück abhandengekommen. Ein Wochenende in Paris mit ihrem Mann Nils, das wär's!

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2021
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 26.07.2027
Ton
UT
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Zu allem Überfluss beschließen ihre Eltern Luise und Kurt plötzlich, dass sie noch mal "leben wollen wie früher". Die beiden lassen sich treiben, lernen neue Leute kennen, führen tiefgründige Diskussionen am Lagerfeuer und kiffen, anstatt sich um ihre Enkel zu kümmern.

Annes Welt gerät immer mehr aus den Fugen, denn ihre Eltern haben Spaß, genießen das Leben und kündigen an, das Elternhaus zu verkaufen und um die Welt reisen zu wollen. Luise ist dabei die treibende Kraft, und sie zur Vernunft zu bringen, entpuppt sich als schier unmögliches Vorhaben. Annes Bruder Sebastian ist auch keine Unterstützung. Er sieht sich mit eigenen Veränderungen konfrontiert, denn sein langjähriger Lebensgefährte David möchte heiraten und Kinder bekommen. Aber braucht Sebastian das wirklich zu seinem Glück?

Als Anne, die sowieso schon viel Zeit in der Notaufnahme verbringt, weil Sohn Lenny sich oft verletzt, ihren Vater wegen eines Erschöpfungszusammenbruchs aufgrund von Marihuana-Konsums aus der Klinik abholen muss, kochen die Konflikte so richtig hoch. Darüber hinaus scheint auch Nils etwas vor ihr zu verbergen, und Teenager-Tochter Mascha findet es cooler, mit ihrer Großmutter über die anstehende Klima-Demo zu sprechen als mit ihrer uncoolen Mutter.

Anne gibt sich endgültig geschlagen. Sie hört auf, sich um alles kümmern und alles perfekt machen zu wollen, und gibt damit dem Glück und dem Leben endlich eine zweite Chance.

  • Anne Sandmeier - Diana Amft
  • Luise Merlinger - Michaela May
  • Nils Sandmeier - Maximilian Grill
  • Kurt Merlinger - Michael Brandner
  • Sebastian Merlinger - Marc Benjamin
  • David - Valentin Schreyer
  • Mascha Sandmeier - Luisa Römer
  • Lenny Sandmeier - Fabian Ziems
  • Philipp - Oscar Ortega Sànchez
  • Catrin - Sina Bianca Hentschel
  • Matthias Genter - Manou Lubowski
  • Marie - Lilian Mazbouh
  • Johanna - Barbara Bauer
  • Josephine (Verkäuferin) - Selina Louis
  • Adam - Nicolas Ludwig
  • Amelia - Lea Weinkauf
  • und andere -
  • Regie - Dirk Regel
  • Autor - Marc Terjung

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