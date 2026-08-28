Film
Zimmer mit Stall – Ab in die Berge
Sophie wagt einen Neuanfang auf dem Land und kauft spontan einen Bauernhof. Doch statt Idylle erwartet die Münchnerin ein erbitterter Streit um Haus und Heimat.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2018
- Datum:
- Sendetermin
- 13.09.2026
- 18:00 - 19:30 Uhr
Mit Tochter Leonie zieht Sophie auf den Fuchsbichlerhof. Während ihr Mann Philippe das Weite sucht, macht Barthl Fuchsbichler den neuen Besitzerinnen das Leben schwer. Der Urbayer hat schließlich ein Wohnrecht auf Lebenszeit.
Als der Kleinkrieg zwischen Sophie und Barthl immer weiter eskaliert, gerät auch Sophies Zukunft in Gefahr. In ihrer Geldnot will sie den Hof für Urlaubsgäste öffnen und so den Rettungsversuch wagen. Doch mit den ersten Gästen beginnt die entscheidende Runde im Kampf um den Fuchsbichlerhof.
Besetzung
- Sophie - Aglaia Szyszkowitz
- Barthl - Friedrich von Thun
- Ferdinand - Philipp Sonntag
- Leonie - Alina Abgarjan
- Rosalie - Bettina Mittendorfer
- Philippe - François Smesny
Stab
- Regie - Ingo Rasper
- Drehbuch - Ingo Rasper