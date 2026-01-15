Hauptnavigation

  4. Zero
Heike Makatsch als Cynthia Bonsant.

Film

Zero

Kameradrohnen dringen illegal in ein Geheimtreffen von Carl Montik, Vorstandsmitglied des marktbeherrschenden Internetkonzerns "Freemee" mit Regierungsmitgliedern ein. Sie zeigen das Geschehen live im Internet. Die anonyme Netzaktivistengruppe "ZERO" bekennt sich öffentlich zu dem medialen Angriff. Online-Journalistin Cynthia Bonsant wird von Tony Brenner, Chef des Online-Magazins "Daily", auf die Recherche zu "ZERO" angesetzt.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2020
Datum:
Sendetermin
25.02.2026
22:25 - 23:55 Uhr

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Die Gruppe wird vom Verfassungsschutz als terroristische Organisation eingestuft. Als ein Freund von Cynthias 17-jähriger Tochter Viola bei einer öffentlich im Netz übertragenen Hetzjagd auf einen Kriminellen erschossen wird, lenkt das Cynthias Verdacht in diese Richtung: Die neuesten Algorithmen des Internetkonzerns "Freemee" geben ihren Usern in Echtzeit für alle Verhaltensbereiche Empfehlungen, um ihr Leben angeblich zu optimieren und sie glücklicher zu machen.

Cynthia vermutet, dass diese "Act Apps" mitverantwortlich für den Tod des Jungen sein könnten. Und dass hinter alledem ein noch weitaus größerer Komplott des Act-App-Anbieters "Freemee" mit der Regierung stecken könnte. Währenddessen beginnt ZERO ein gefährliches Spiel hinter Cynthias Rücken: Heimlich rekrutiert die Gruppe ihre Tochter Viola für ihre Aktivitäten.

Nach einer literarischen Vorlage von Marc Elsberg.

Besetzung

  • Carl Montik - Sabin Tambrea
  • Cynthia - Heike Makatsch
  • Fatima - Mona Pirzad
  • Viola, 11 Jahre - Matilda Lindberg
  • Viola Bonsant - Luise Emilie Tschersich
  • Philipp Bonsant - Fabian Joest Passamonte
  • Geoff Pesceur - Matthias Weidenhöfer
  • Tony Brenner - Axel Stein
  • Zero - Pit Bukowski

Stab

  • Regie - Jochen Alexander Freydank
  • Drehbuch - Johannes W. Betz

