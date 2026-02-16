Film
Wunschkinder und andere Zufälle
Hildegard Reimund, eine wohlhabende ältere Dame, hat allen Grund, stolz zu sein auf ihre drei erwachsenen Töchter. Sie haben etwas gemacht aus ihrem Leben.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 21.03.2026
- 11:10 - 12:35 Uhr
Susanne, die Jüngste, ist Hebamme und geht voll in ihrem Beruf auf. Ihre Schwester Anja hat große Pläne: Sie wird mit ihrer großen Liebe Karin nach Brasilien auswandern. Die älteste Tochter Regina und Schwiegersohn Robert lieben das Dolce Vita.
Mit einem Kind will sich keine der drei Töchter belasten. Und so halten sie es für einen schlechten Scherz, als ihre Mutter, die sich sehnlichst ein Enkelkind wünscht, am 60. Geburtstag mit der Schnapsidee herausrückt, ihre wunderschöne Villa derjenigen zu vermachen, die zuerst schwanger ist.
Die drei Töchter sind bestürzt - aber da sie einander kennen, schließen sie vorsorglich einen Anti-Schwangerschaftspakt. Doch der verlockende Gedanke an die Luxusvilla spukt fortan in den Köpfen. Zumal Robert sich mit einem Investmentfonds kräftig verspekuliert und mit einer Hypothek prima die Schulden tilgen könnte. Auch Karin ist ein "Material Girl" und rechnet ihrer Freundin Anja vor, welche Rendite der alte Kasten einbringt und wie luxuriös man damit in Brasilien leben könnte. Als auch noch Susanne sich verliebt und ihre ablehnende Haltung gegenüber Männern ändert, stehen die drei Schwestern plötzlich in einem höchst skurrilen Wettbewerb miteinander.
Besetzung
- Hildegard Reimund - Ruth Maria Kubitschek
- Susanne Reimund - Susanna Simon
- Regina Marquardt - Marita Marschall
- Anja Reimund - Tina Ruland
- Karin Schwarz - Gesine Cukrowski
- Robert Marquardt - Michael Roll
- Frank - Oliver Bootz
- Sebastian - Oliver Clemens
Stab