Willkommen in Wien

Im Bild: Ingrid Burkhard (Frau Leopold), Florian Bartholomäi (Thorsten), Wolfgang Böck (Schuh)

Quelle: ORF

Mit dem Leiter der Mordkommission, Grubmüller, verbindet Schuh eine langjährige Feindschaft, weshalb er sich selbst auf die Suche nach dem Mörder seines Kollegen macht.



Mitten in Schuhs private Ermittlungen platzt ein junger Deutscher, Thorsten Richter, den ihm die Chefin als seinen neuen Partner präsentiert. Schuh ist angefressen: Hat er nicht schon genug Probleme? Thorsten, ein Ausbund an Korrektheit und Ehrgeiz, und damit das genaue Gegenteil des Wieners, der "Zuwendungen" aus der kriminellen Szene durchaus aufgeschlossen ist, klebt an ihm wie eine Klette, ist bei seinen Ermittlungen nur im Weg, kritisiert alles, was er tut, und ist für Schuh ungefähr so entbehrlich wie ein Loch im Knie.