So hat er einfach weggeschaut, zu lange Zeit die angefallenen Steuern nicht gezahlt, und nun gibt es auch dort keinen Aufschub mehr: Carlo muss binnen zwölf Wochen rund 50.000 Euro nachzahlen, sonst ist die Werkstatt – und damit das Auskommen seiner Familie und seiner Freunde – weg.



Um aus dem Schlamassel herauszukommen, scheint es am Ende nur noch eine einzige Lösung zu geben: Die vier Freunde lassen sich auf eine scheinbar nicht zu gewinnende Wette mit dem benachbarten Fitnessstudio-Besitzer Aslan ein. Carlo bekommt 50.000, wenn es ihnen gelingt, beim diesjährigen Marathon in Berlin gemeinsam durchs Ziel zu laufen. Aber wenn nicht, "verschlingt" Aslan die Werkstatt. Und das war's dann für die vier Freunde.



Der im Rollstuhl sitzende Azubi in spe, Moah, will sie trainieren – dumm nur, dass die rauchenden und trinkenden Männer physisch und mental für Bewegung, geschweige denn für einen Marathon, eher ungeeignet sind. Ein hartes und kompromissloses Training beginnt. Und damit wächst in den Männern nach und nach die Erkenntnis, dass Verdrängung selten ein Problem gelöst hat und dass man den inneren Schweinehund nicht überwindet, indem man in der Bequemlichkeit des Lebens verharrt und die Welt jenseits des Tellerrandes verleugnet. Werden die "Werkstatthelden mit Herz" ihr Ziel dennoch erreichen?