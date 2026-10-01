Wer ohne Schuld ist

Kriminalkommissarin Anita stammt auch aus Dornbach, für die Ermittlungen kommt sie eher widerwillig ins Dorf zurück. Sie kennt Cliquen wie die von Paul und seinen Freunden gut und hat selbst aus ihrer Jugendzeit Wunden davongetragen. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Mike versucht sie, Licht ins Dunkel zu bringen, ohne ihre eigenen Dämonen zu wecken. Paul versucht, Anita auszuweichen, um sich seinem Verdacht nicht stellen zu müssen.