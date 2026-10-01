Film
Wer ohne Schuld ist
Paul ist 25 und arbeitet in seinem Heimatdorf Dornbach als Erzieher. Er ist unsicher, was seine Zukunft angeht, und trinkt mit seinen Freunden alle Zweifel einfach weg.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 21.10.2026
- 22:25 - 23:55 Uhr
Am Morgen nach dem Dorffest wacht er mit einem Filmriss auf – und mit Blut auf seinem T-Shirt. Als er erfährt, dass auf dem Gelände ein Toter gefunden wurde, beginnt er, an seinen Erinnerungen zu zweifeln. Der Tote war der Ex-Freund seiner Freundin Isabella.
Die Bruchstücke, an die er sich noch erinnert, zeigen Flammen, Streit, Blut. War er womöglich selbst der Täter?
Kriminalkommissarin Anita stammt auch aus Dornbach, für die Ermittlungen kommt sie eher widerwillig ins Dorf zurück. Sie kennt Cliquen wie die von Paul und seinen Freunden gut und hat selbst aus ihrer Jugendzeit Wunden davongetragen. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Mike versucht sie, Licht ins Dunkel zu bringen, ohne ihre eigenen Dämonen zu wecken. Paul versucht, Anita auszuweichen, um sich seinem Verdacht nicht stellen zu müssen.
Besetzung
- Paul Stillert - Aaron Hilmer
- Anita Wild - Lou Strenger
- Fridolin Heiliger - Max Wolter
- Isabella Sali - Antonia Moretti
- Mike Schuster - Sohel Altan Gol
- Pia Heiliger - Johanna Götting
- Dincer Yildirim - Özgür Karadeniz
Stab
- Regie - Sabrina Sarabi
- Drehbuch - Lilly Bogenberger, David Weichelt
- Paul Stillert - Aaron Hilmer
- Anita Wild - Lou Strenger
- Fridolin Heiliger - Max Wolter
- Isabella Sali - Antonia Moretti
- Mike Schuster - Sohel Altan Gol
- Pia Heiliger - Johanna Götting
- Dincer Yildirim - Özgür Karadeniz
- Regie - Sabrina Sarabi
- Drehbuch - Lilly Bogenberger, David Weichelt