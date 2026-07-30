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usanne Kubelka (Renate Prantl), Gerhard Liebmann (Hannes Muck), Fritz Egger (Alois Prantl).

Film

Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist

Hannes Muck kennt Leichen nur aus dem Fernsehen und seiner Zeit als junger Verkehrspolizist. Schwer lastet die Verantwortung auf ihm, als eine junge Frau tot aufgefunden wird. (FSK 12)

Produktionsland und -jahr:
Österreich 2015
Datum:
Sendetermin
30.08.2026
23:15 - 00:45 Uhr

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm
Fritz Egger (Alois Prantl), Jana Thomaschütz (Barbara Prantl), Susanne Kubelka (Renate Prantl).
Fritz Egger (Alois Prantl), Jana Thomaschütz (Barbara Prantl), Susanne Kubelka (Renate Prantl)
Quelle: ORF/Graf Film/Toni Muhr.

Hannes Muck ist Postenkommandant in Hüttenberg, einem abgelegenen Ort mit großer Vergangenheit und ungewisser Zukunft. Bei einer Rettungsübung finden die Männer ein totes Mädchen im stillgelegten Bergwerk.

Die Tote ist ausgerechnet die "Reiftanzbraut" Barbara, Tochter des Landtagsabgeordneten Alois Prantl. Das Opfer wurde während oder nach dem berühmten Hüttenberger Reiftanz erschlagen.

Fritz Egger (Alois Prantl), Jana Thomaschütz (Barbara Prantl), Susanne Kubelka (Renate Prantl).
Der Hüttenberger Reiftanz
Quelle: ORF/Graf Film/Toni Muhr

Tiefe Erschütterung macht sich in Hannes' sonst so sonnigem Gemüt breit: Ein Mord in seinem geliebten Hüttenberg, ein Mörder unter seinen Freunden aus dem Sandkasten, dem Fußballverein, der Blaskapelle? Undenkbar!

Folgerichtig führt Hannes der erste Weg ins nahe gelegene Heim für Jugendliche aus sozial schwierigen Verhältnissen.

Folgerichtig und nicht ganz absichtslos, bezaubert Heimleiterin Susanne Kert Hannes doch schon so lange mit ihrem herben Charme.

Gerhard Liebmann (Hannes Muck), Simon Hatzl (Heinrich Plöschberger)
Gerhard Liebmann (Hannes Muck), Simon Hatzl (Heinrich Plöschberger)
Quelle: RF/Graf Film/Toni Muhr.

Ganz anders als Hannes Muck beurteilt der aus Klagenfurt beigezogene Chefinspektor Plöschberger die Lage.

Der Städter torpediert Hannes' naiven Beschützer-Instinkt für "seine Leut" mit unangenehmen Fragen.

Als Barbaras Handy aufgefunden wird, weist ein damit aufgenommenes Video jedoch auf eine ganz andere, völlig unerwartete Spur in Mucks allernächster Umgebung.

Besetzung:

  • Hannes Muck - Gerhard Liebmann
  • Heinrich Plöschberger - Simon Hatzl
  • Susanne Kert - Ines Honsel
  • Charly Rauter - Manuel Sefciuc
  • Alois Prantl - Fritz Egger
  • Renate Prantl - Susanne Kubelka
  • Toni Malle - Arthur Klemt
  • Gerry Oblitschnig - Robert Putzinger
  • Hubert Muck - Branko Samarovski
  • Dagmar Plautz - Magda Kropiunig
  • Melanie Steiner - Philine Schmölzer
  • Barbara Prantl - Jana Thomaschütz
  • Slati Ivankovic - Michael Glantschnig
  • Luis Sereinig - Julian Waldner
  • Regie - Andreas Prochaska
  • Drehbuch - Stefan Hafner, Thomas Weingartner

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