Film
Wenn der Vater mit dem Sohne
Gemeinsam mit seinem Pflegesohn Rico lebt der Musiker Paul zurückgezogen in seinem Stadthaus in Krems. Seit dem Tod seiner Frau Anna wagt sich der berühmte Konzertpianist nicht mehr ans Klavier.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 2004
- Datum:
Erst die Bekanntschaft mit der warmherzigen Italienerin Luisa vermag den Bann zu brechen. Doch Luisa ist nicht der Liebe wegen nach Krems gekommen: Ihr vorrangiges Interesse gilt der Heimholung ihres Sohnes Rico, den sie vor Jahren aus den Augen verloren hat.
Darsteller
- Luisa Benelli - Barbara Wussow
- Paul - Erol Sander
- Karin - Susanne Michel
- Markus - Michael Brandner
- Rico - Aaron Altaras
- Padre Umberto - Otto Tausig
Stab
- Regie - Udo Witte
- Drehbuch - Werner Sallmaier