Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Fernsehfilm
  4. Wenn der Vater mit dem Sohne
"Wenn der Vater mit dem Sohne": Erol Sander, Aaron Altaras beim Radfahren an einem Fluss entlang. Sie schauen lächelnd aus dem Bild.

Film

Wenn der Vater mit dem Sohne

Gemeinsam mit seinem Pflegesohn Rico lebt der Musiker Paul zurückgezogen in seinem Stadthaus in Krems. Seit dem Tod seiner Frau Anna wagt sich der berühmte Konzertpianist nicht mehr ans Klavier.

Produktionsland und -jahr:
Österreich 2004
Datum:

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Gemeinsam mit seinem Pflegesohn Rico lebt der Musiker Paul zurückgezogen in seinem Stadthaus in Krems. Seit dem Tod seiner Frau Anna wagt sich der berühmte Konzertpianist nicht mehr ans Klavier.

Erst die Bekanntschaft mit der warmherzigen Italienerin Luisa vermag den Bann zu brechen. Doch Luisa ist nicht der Liebe wegen nach Krems gekommen: Ihr vorrangiges Interesse gilt der Heimholung ihres Sohnes Rico, den sie vor Jahren aus den Augen verloren hat.

Darsteller

  • Luisa Benelli - Barbara Wussow
  • Paul - Erol Sander
  • Karin - Susanne Michel
  • Markus - Michael Brandner
  • Rico - Aaron Altaras
  • Padre Umberto - Otto Tausig

Stab

  • Regie - Udo Witte
  • Drehbuch - Werner Sallmaier

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.