  Wenn das fünfte Lichtlein brennt ...
"Wenn das fünfte Lichtlein brennt...": Flughafen-Weihnachtsmann Thorsten (Henning Baum) und seine Christkind-Kollegin (Xenia Tiling).

Wenn das fünfte Lichtlein brennt ...

Der Job des Flughafen-Weihnachtsmanns Thorsten endet üblicherweise vor der Bescherung. Diesmal jedoch macht ihm höhere Gewalt einen Strich durch die Rechnung.

Deutschland 2021
Fernsehfilm

Ein Schneesturm und die Sperrung der Zubringerstraße sorgen dafür, dass am Heiligabend niemand aus dem Terminal herauskommt. Für Besinnlichkeit unter den Eingeschlossenen muss Thorsten nun zusammen mit seiner Christkind-Kollegin sorgen.

Kein leichtes Unterfangen, denn die Stimmung ist nicht nur bei ihrem Chef überaus angespannt.

Zwischen Sebastian und seiner schwangeren Freundin Anja kriselt es ohnehin. Durch das Wiedersehen mit seinem Schulfreund Conrad beginnt Sebastian, der noch nichts von seiner Vaterschaft weiß, die Beziehung infrage zu stellen.

Unterdessen versucht der schwerkranke Rentner Karl verzweifelt, seine dramatische Situation über die Festtage vor seiner Frau zu verheimlichen. Während es draußen weiter schneit, braut sich bei zwei Familien immer mehr zusammen. Helikopter-Mutter Jette und Ehemann Lars streiten vor ihrem Sohn. Indes kommt Katharina einer Affäre ihres Mannes mit seiner Kollegin auf die Schliche. Als die Kinder der beiden Ehepaare plötzlich weg sind, müssen die Erwachsenen ihre Probleme hintanstellen.

Dass auch für den Weihnachtsmann Thorsten gerade dieser Tag besonders schwer ist, weiß nur das "Christkind".

  • Thosten Wenkmann - Henning Baum
  • Eva Gabius - Lisa Bitter
  • Katharina Frerich - Meike Droste
  • Martin Frerich - Max von Pufendorf
  • Lars Klostermann - Michael Lott
  • Jette Klostermann - Elena Uhlig

  • Regie - Stefan Bühling
  • Drehbuch - Arndt Stüwe

