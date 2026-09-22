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Junge Frau am Checkpoint Charlie

Film

Wendezeit

1989: Wendezeit. Doppelagentin Saskia Starke gerät in einen emotionalen Ausnahmezustand, als sich das Ende der DDR ankündigt. Sie lebt als Agentin der Stasi in Westberlin.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2019
Datum:
Sendetermin
02.10.2026
20:15 - 22:15 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Offiziell arbeitet Saskia Starke in der amerikanischen Botschaft, ist mit einem Amerikaner verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder. Inoffiziell heißt das, sie arbeitet für die CIA. Der Stasi ist es also gelungen, eine Agentin direkt beim Klassenfeind zu positionieren.
Aber dann passiert etwas, womit vor Monaten noch niemand gerechnet hat: Die DDR ist im Begriff, sich aufzulösen. Dieser Umbruch lässt Saskias Leben implodieren, das von Anfang an auf einer Lüge gegründet war.

Besetzung:

  • Saskia Starke - Petra Schmidt-Schaller
  • Jeremy Redman - Ulrich Thomsen
  • Richard Starke - Harald Schrott
  • Colin Sanders - Artjom Gilz
  • Andrew Weiner - Carsten Hayes
  • Kai-Uwe Henning - Alexander Bayer
  • Simon Starke - Niklas Schlenger
  • Erich Leschke - André Hennicke

Stab:

  • Regie - Sven Bohse
  • Drehbuch - Silke Steiner

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